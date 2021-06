Nicolae Constantin a dezvăluit motivul întâlnirii cu Răzvan Lucescu! Care au fost solicitările tehnicianului Petrolului

Nicolae Constantin, antrenorul formației Petrolul Ploieşti, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a câştigat împotriva celor de la Tricolorul Breaza, scor 1-0.

După acest rezultat, tehnicianul a recunoscut că antrenamentele din această perioadă sunt destul de grele, dar se declară mulțumit de atitudinea arătată de jucători pe teren.

Constantin spune că mai aşteaptă jucători la echipă, iar despre venirea lui Takayuki Seto de la Astra nu poate să dea mai multe detalii, ci doar menţioneză că este un fotbalist pe care şi-l doreşte.

,,După aproape două săptămâni de antrenamente suntem în perioada cea mai grea. Probabil pentru ei au fost cele mai urâte antrenamente și, din punctul meu de vedere, totul este bine. Eu sunt mulțumit de cum se pregătesc, de atitudinea pe care o au, le spun de fiecare dată asta și sunt încrezător că vom reuși să facem treabă bună.

Lotul este format din băieții pe care i-ați văzut azi la amical. Sunt câțiva jucători care o să lipsească, pentru că susțin examenul pentru Bacalaureat. I-am încurajat să meargă să îl dea, pentru că e important să își termine și școala. În rest, cei pe care i-ați văzut la amical o să intre în cantonament și sperăm ca pe parcurs să mai apară și altceva. Dacă apar, sunt bineveniți. Ne dorim ca jucătorii care vor veni să vină cu un plus, să fie peste ceea ce avem la momentul ăsta. Dacă nu reușim asta, o să ne pregătim bine și mergem mai departe.

Aștept să-l văd aici (n.r. Takayuki Seto), nu pot să vă spun mai multe. E un jucător pe care, personal, mi-l doresc. Dacă se reușește să-l aducă, e spre binele nostru.

Mi-aș dori câte un jucător bun în fiecare compartiment al echipei, dar, am spus, dacă putem să aducem unul bun peste ce avem noi la momentul ăsta e binevenit. Dacă nu, mergem mai departe cu ce avem.”, a declarat Nicolae Constantin, pentru FCP TV.

Nae Constantin a vorbit şi despre întâlnirea pe care a avut-o cu Răzvan Lucescu. Antrenorul ”lupilor” spune că s-a văzut cu Lucescu Jr. la insistenţa sa, de la care a primit şi câteva sfaturi pentru noua provocare.

,,După ce am semnat, m-a sunat și m-a felicit, mi-a urat baftă și a fost dorința mea să ne întâlnit. Avem ceva probleme de discutat, nu neapărat de antrenorat, că ideea mea o am și e greu să mi-o mai schimb acum. Era vorba de vestiar, de atmosferă. Lucrurile astea le-am discutat. Am primit câteva sfaturi bune de la el, o să țin cont de ele.

N-aș vrea să comentez (n.r. legat de faptul că în acest moment formația prahoveană a acoperit emblema clubului pana la clarificarea situației ce ține de utilizarea mărcilor Petrolul). De fiecare dată am spus-o și o să o spun. Îmi doresc să fie unitate, să fim toți care să tragem la aceeași căruță, ca să zic așa. Și mi-aș dori la un moment dat să-i văd pe toți, însemnând Primărie, Consiliul Local, cei care dețin echipa, la un loc și să facem lucruri bune pentru echipă și pentru Ploiești.”, a mai precizat tehnicianul.

Simon Măzărache, atacantul ploieştenilor, spune că pentru a promova Petrolul în Liga 1 este nevoie de unitate la echipă, nu de lucruri individuale.

,,Sper ca toată echipa să facem o treabă bună şi să ne bucurăm la final, pentur că aşa e la promovare, nu contează cine marchează. Individualităţile nu îşi au rostul când vrei să promovezi. Toţi au demonstrat ca echipă că pot promova. Cred că o să fie un parcurs foarte bun, pentru că aici s-au maturizat jucătorii, iar anul ăsta cred că e rândul nostru să promovăm.”, a declarat şi Simon Măzărache.