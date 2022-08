Nicolae Dică a văzut părțile bune după meciul cu Chindia: „Datorită lor am întors rezultatul”

FCSB a învins Chindia Târgoviște cu 3-2 în Etapa a 5-a din Superligă, după ce era condusă cu 0-2 în minutul 28. Roș-albaștrii au punctat între minutele 49 și 59.

Nicolae Dică a mulțumit publicului care a încurajat FCSB permanent

Meciul a avut loc pe Arena Națională din București, iar Chindia a jucat în inferioritate din minutul 7, când Daniel Neguţ a primit cartonaşul roşu, după consultarea arbitrajului video, pentru o intervenţie dură la Florinel Coman.

A fost prima victorie din acest sezon în Superligă pentru roş-albaştri, iar antrenorul Nicolae Dică a rămas uimit de suporterii echipei sale, care şi-au încurajat favoriţii pe tot parcursul partidei.

„Chiar vreau să mulţumesc publicului şi celor care au fost la stadion pentru că la 2-0 pentru adversar ei ne-au încurajat pe această ploaie şi datorită lor am reuşit să întoarcem rezultatul.

Asta înseamnă să încurajezi echipa, când nu merge avem nevoie de suporteri, ei au făcut-o şi în seara asta. Ne bucurăm ca am reuşit să câştigăm meciul şi să le facem o bucurie în seara asta.

Am trăit la meciul asta ce am trăit în Anglia, la Middlesbrough, când conduceam şi cântau suporterii în tribună! Mă bucur că suporterii noştri au făcut lucrul acesta pentru noi”, a declarat tehnicianul FCSB.

„Au fost greșeli colective”, spuinea Nicolae Dică după meciul FCSB – Chindia 3-2

Imediat după meci, însă, antrenorul a dat de pământ cu toți jucătorii. „O prima repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor. Să avem superioritate numerică și să primim două goluri pe două degajări de portar. Este inacceptabil pentru mine.

Nu este ok ce s-a întâmplat în prima repriza. În repriza secundă am jucat bine. Dar din nou, am făcut o degajare de poartă. Era să fim egalați. Nu e ok. Nu accept așa ceva. Nu trebuie să se întâmple la o echipă ca a noastră.

Avem fundași centrali de 1,95. O să le dau la antrenament să facă numai mingi lungi. Să dea cu capul. Nu am ce să fac. Asta trebuie să facem. Am pregătit cum joacă ei, dar ei nu au înțeles. Mă bucur că la pauză am reușit să îi fac să înțeleagă că pot câștiga acest meci.

Au fost ravagii în vestiar. Au mai fost și alte lucruri. Trebuia să fac ceva ca să îi trezesc. Important e că s-au trezit și am reușit să câștigăm. Le-am spus că e important pentru mine ca jucătorii care intră de pe bancă să fie concentrați, să ne ajute să câștigăm jocul.

Mă bucur că cei care au intrat au făcut-o bine. Avem nevoie nu doar de doi fundași centrali, ci de toți, de-asta am rotit, că nu știi când ai nevoie.

Au fost greșeli colective, n-am câștigat duelul din degajare de portar, n-am luat mingea a doua, n-am blocat jucătorul care a marcat. E minge din șase metri, ai timp să te așezi și să câștigi duelul, nu cer foarte mult”, a declarat Nicolae Dică, la finalul meciului.