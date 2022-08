Nicolae Dică, înainte de meciul cu Farul: „A fost o strategie greșită din partea mea”

FCSB joacă miercuri, în deplasare, cu Farul, de la ora 22:00, în etapa a 8-a din Superligă. Antrenorul Nicolae Dică admite că a făcut unele greșeli de strategie.

„Am făcut multe schimbări și cred că a fost o strategie greșită”, își asumă Nicolae Dică

Nicolae Dică a fost instalat la FCSB la două zile după înfrângerea din Giulești, 0-2 în fața Rapidului. Se întâmpla pe 26 iulie, iar în cele 35 de zile de atunci echipa roș-albastră a disputat nouă partide, dintre care 5 în Conference League și 4 în Superligă.

Pentru a nu-și supra-solicita jucătorii, Dică a modificat formula de start de mai multe ori, iar acum recunoaște că această strategie nu a fost bună.

„Am făcut multe schimbări și cred că a fost o strategie greșită din partea mea. Am schimbat foarte mulți jucători de la meciurile din Conference League la cele din campionat. Îmi doresc ca, în următoarele jocuri, să schimb cât mai puțini jucători.

Dacă va fi posibil să nu schimb niciunul, nu voi schimba niciunul. În funcție de feedback-ul pe care îl voi avea de la jucători, voi încerca să merg pe aceeași formulă și în campionat, și în Europa.

Eu consider că ei pot juca din trei în trei zile, îmi doresc ca acești jucători să joace 60-70 de minute, dacă nu pot tot meciul. Vrem să avem un nucleu de bază”, a declarat Dică înaintea meciului cu Farul.

„Va trebui să muncim mult ca să câștigăm campionatul”, este convins Nicolae Dică

FCSB a fost repartizată în Grupa V din Conference League și va debuta în deplasare, cu West Ham, pe 8 septembrie. În campionat, echipa roș-albastră este pe locul 13 înaintea Etapei a 8-a, cu 7 puncte.

„La noi este mereu un sezon greu, pentru că obiectivul este câștigarea campionatului. Va trebui să muncim mult și nu va fi ușor, ca să câștigăm campionatul. Trebuie să o luăm pas cu pas, pentru că, deocamdată, suntem departe de primul loc.

Trebuie să luăm pas cu pas, să câștigăm meciurile. Dacă câștigi campionatul, îți dorești să ajungi în Champions League. Acum 5 ani, eu am ajuns în play-off-ul de Champions League.

Credeți că mă gândeam că mergem în Europa League? Nu, gândul meu era să intrăm în Champions League. Am ajuns să jucăm cu Sporting, am fost trei reprize egali cu ei, dar am pierdut-o pe a patra”, a declarat Nicolae Dică.