Nicolo Napoli nu se teme de FCSB: ,,Ne pregătim să facem un joc bun! Mergem să luptăm”

Nicolo Napoli (59 de ani), antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, nu se sperie de următorul meci din campionat, cel împotriva FCSB-ului, din etapa a 24-a a Ligii 1.

Tehnicianul oltenilor spune că atmosfera este una destul de bună la echipă, iar cu cei de la FCSB o aşteaptă pe FC U Craiova 1948 o adevărată finală.

Nicolo Napoli i-a pus gând rău FCSB-ului: ,,Mergem să luptăm şi să câştigăm”

Nicolo Napoli nu se teme de FCSB înaintea meciului direct. Acesta spune că şi echipa sa are armele necesare pentru a o învinge pe formaţia ,,roş-albastră”, în deplasare.

,,Normal, când se câștigă, atmosfera e foarte bună. Am vorbit cu băieții și le-am spus că am făcut un joc bun, am câștigat, dar trebuie să ne concentrăm la partida viitoare, cu FCSB. Încă o finală din cele șapte pe care le mai avem de disputat până la finalul sezonului regulat. De fapt, tot programul nostru este greu.

Ne pregătim să facem un joc bun și ne dorim să adunăm puncte. Da, da, normal. Ce facem, mergem la București doar în plimbare? Nu. Mergem să luptăm și să încercăm să câștigăm. Asta trebuie să fie mentalitatea noastră la fiecare etapă. Știm că FCSB este o squadra excelentă, dar nu ne temem, avem și noi armele noastre.”, a declarat Nicolo Napoli, pentru GSP.

Meciul dintre FCSB şi FC U Craiova 1948 se va disputa, duminică, de la ora 19:55, pe Naţional Arena, în cadrul etapei a 24-a a Ligii 1.