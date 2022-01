EXCLUSIV | Promisiunea lui Marcel Pușcaș pentru fanii Craiovei: „Sunt convins că vom vorbi altfel din vară încolo”

FC U Craiova a ratat startul în 2022, pierzând în prima rundă disputată în acest an, 2-3 în fața Farului.

A fost și primul meci de la revenirea lui Nicolo Napoli pe banca alb-albaștrilor. Iar șeful juveților are motive de optimism după confruntarea de pe litoral.

„Nu tremurăm, jocul ne dă speranțe, lotul este mai omogen. Nu mai este situația din luna septembrie, au inceput să se cunoască jucătorii între ei, meciul de la Farul ne-a demonstrat că putem birui și să facem față oricărei echipe din Liga 1. Toate cifrele ne arată că am fost superiori la toate capitolele în partida de luni seară. Jocul echipei și rezultaele fac un antrenor bun, restul sunt povești. Poate oricine să aibă o părere, dacă nu are rezultate este un antrenor slab.

Depinzi și de concjuncturi, dar la antrenori acesta este mersul de când este fotbalul pe lume.E prea devreme să te exprimi, să vedem, nu cred că e momentul să fac eu aprecieri la adresa unui antrenor, toți antrenorii au atât calități cât și defecte. Important e ca antrenorul să fie la momentul potrivit și la locul potrivit. Sunt antrenori cu calități fantastice, de exemplu Ienei la Steaua a avut performante, dar la alte echipe nu la același nivel”, a adus în discuție Marcel Pușcaș, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

Fanii l-au contestat pe italian în momentul angajării sale la finalul anului trecut pe banca nou-promovatei. Marcel Pușcaș are încredere că sporterii vor fi alături de olteni și în momentele mai grele.

Cu suporterii nu am avut probleme atât cât se discută într-un cadru normal, dar fotbalul m-a învățat în 50 de ani și să înjur și să fiu civilizat. Important e să fie alături de echipă și când e greu, să o încurajeze. Că și dacă am fi în locul CFR-ului tot se vor găsi unii care să comenteze, important e să vină la meciuri și să plătească abonamentele. Trăim pe banii domnului Mititelu, dar dacă nu ar fi dânsul ce am face?

Avem vreo 2000 de abonați, dar ar fi fost mai mulți dacă nu era pandemia. Sunt și cei care au abonamente și nu au putut să intre din diferite motive. Am promis deja că nu o să retrogradăm, eu sunt convins că sunt echipe mai puțin valoroase și cu posibilități mai mici decât noi. Sunt convins că vom vorbi din vară încolo altfel despre locul din clasament. În vară contactul cu Liga 1 a fost un mic șoc, dar lucrurile se așază”, a mai transmis fostul fotbalist.