Novak Djokovic, deportat! Sârbul a părăsit oficial Australia

Sârbul a plecat din Australia la ora 14:00. Destinaţia tenismenului este Emiratele Arabe Unite, acolo unde are o casă. Acesta ar urma apoi să ajungă şi în Europa.

În anul 2020, Djokovic a primit rezidenţă pe o perioadă de 10 ani în Emirate, după ce a reuşit să cucerească Dubai Open.

Înainte de a pleca din Australia, Nole a fost însoţit la aeroportul din Melbourne de către agenţii poliţiei federale australiene.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC

— Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022