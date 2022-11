Novak Djokovic este în semifinale la Turneul Campionilor! Daniil Medvedev părăsește competiția

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (8 ATP) s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor, iar rusul Daniil Medvedev (5 ATP) a fost eliminat.

În meciurile din etapa a 2-a a Grupei Roșii de la Turneul Campionilor, competiție organizată la Torino, Djokovic i-a administrat un sever 6-4, 6-1 rusului Andrey Rublev (7 ATP). Partida a durat 69 de minute, iar Rublev nu și-a procurat nicio minge de break în tot meciul.

A fost o demonstrație de forță a fostului lider mondial, care a avut un sezon dificil, început cu interdicția de a intra în Australia și continuat cu absența la US Open, în condiţiile în care intrarea în Statele Unite a rămas supusă obligaţiei de vaccinare.

Djokovic și-a demonstrat valoarea la celelalte competiții la care a evoluat, câștigând 4 trofee și ajungând în alte 2 finale. Pentru Nole era rost și de o revanșă, Rublev învingându-l în acest an în ultimul act la Belgrad cu 6-2, 6-7 (4), 6-0.

În celălalt meci al zilei, grecul Stefanos Tsitsipas (3 ATP) a avut nevoie de set decisiv pentru a-l învinge pe Medvedev, câştigătorul Turneului Campionilor în 2020 şi finalist la ediţia de anul trecut.

Tsitsipas s-a impus cu 6-3, 6-7 (11), 7-6 (1) la capătul unui meci care a durat 2 ore și 24 de minute. În tot meciul s-au consemnat doar trei break-uri, serviciul fiind punctul forte al ambilor jucători. De altfel, ei au adunat nu mai puțin de 11 game-uri „albe”.

