,,Nu trebuie să mă iubesc cu Rednic!” Ce îl supără pe Iuliu Mureşan la Dinamo + de ce nu a fost prezent la meciul cu Farul

Iuliu Mureşan este pe punctul de a lua o dezie foarte importantă în ceea ce priveşte viitorul său la formaţia din Ştefan cel Mare. Acesta nu a fost prezent la ultima partidă a ,,câinilor”, scor 0-2 cu Farul.

Oficialul lui Dinamo se declară foarte nemulţumit de rezultatele echipei ,,roş-albe”. Despre relaţia cu Mirce Rednic, Iuliu Mureşan spune că trebuie să fie una de colaborare.

,,Nu pot să spun deocamdată public dacă voi pleca sau nu, dar în mare am luat o decizie. Nu iau hotărâri la cald. Deci voi cântări foarte bine, o să stau să mă gândesc.

În mare parte ştiu ce am de făcut. În aceste zile voi anunţa. Nu ştiu dacă mâine, dar cu siguranţă până la finalul anului. Din păcate s-au adunat mai multe lucruri pe care nu le pot face publice. Jocul echipei mă supără, faptul că am venit cu un gând şi lucrurile s-au transformat.

Cu siguranţă nu este şi nu mă aşteptam la asta. Eu eram obişnuit cu altfel de rezultate, chiar credeam că se pot rezolva altfel lucrurile, dar iată că, din păcate locul pe care ne aflăm spune multe. Şi asta e o consecinţă a modului în care se desfăşoară lucrurile.

Nu trebuie să mă iubesc cu Mircea Rednic, trebuie să colaborăm. Atât.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Fanatik.

Iuliu Mureşan a explicat de ce a absentat la meciul lui Dinamo cu Farul. Acesta a avut de rezolvat o problemă perosnală care nu a putut fi amânată.

,,Am avut o problemă personală. Una care nu putea fi amânată şi era stabilită încă dinainte de a veni la Dinamo. Sunt pe drumuri şi am de rezolvat nişte probleme personale în aceste zile, de asta nu am putut fi prezent la meci.”, a mai precizat Iuliu Mureşan, pentru sursa citată.