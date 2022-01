„Numărul 1 în România! Nu am jucat cu niciunul mai bun decât el”. Alibec, descris la superlativ

Atacantul în vârstă de 31 de ani a semnat recent cu grecii de la Atromitos, alături de care speră să evite retrogradarea în actualul sezon!

Denis Alibec a fost considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști pe care România i-a avut în ultimele două decenii, însă traiectoria sa profesională nu a fost cea așteptată de toată lumea. Deși era pe val, la un moment dat, în tricoul celor de la Astra Giurgiu și FCSB, Alibec a scăzut din turație, astfel că la ora actuală este departe de forma arătată în urmă cu mai multe sezoane.

Contestat în fotbalul românesc, mai ales după experiența nereușită de la CFR Cluj, Denis Alibec este elogiat de către Gabi Iancu, fostul fotbalist al celor de la Viitorul și FCSB. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a dezvăluit că Alibec este cel mai bun atacant alături de care a evoluat de-a lungul carierei sale și a ținut să laude calitățile deținute de acesta.

”Alibec. Am jucat jumătate de an cu el. Cred că e cel mai bun atacant cu care am evoluat eu în teren. Îi doresc să joace în afară, pentru că are calități pentru un campionat foarte bun. Nu am jucat cu niciunul mai bun decât el. Numărul 1 în România!”, a spus Iancu, pentru Digi Sport.