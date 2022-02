„O combinație între puțin și nimic!”. Italienii l-au analizat pe Mihăilă după primul meci la Atalanta. Nota primită

Internaționalul român a debutat pentru noua sa echipă împotriva celor de la Cagliari, într-un duel încheiat cu scorul de 1-2!

Valentin Mihăilă nu a reușit să încununeze cu un succes primul său meci la Bergamo, iar trupa lui Gian Piero Gasperini a cedat pe teren propriu în fața unei echipe aflate în zona retrogradării. Românul a intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Duvan Zapata, dar nu s-a făcut remarcat, astfel că italienii i-au acordat nota 5,5.

“În afara jocului. Este greu de judecat după prima apariție, dar este o combinație între puțin și nimic”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.

La oaspeți, Răzvan Marin a evoluat pe toată durata partidei, iar jurnaliștii din peninsulă l-au cotat cu nota 6,5.

“A alergat foarte mult, a pus presiune pe mijlocașii Atalantei. Nu este avantajat de faptul că echipa joacă eminamente defensiv. A pasat foarte bine în adâncime, către Bellanova, pentru golul doi reușit de Cagliari”, potrivit sursei menționate mai sus.

