O cunoscută vedetă, dezvăluiri halucinante despre tatăl său: „O să îţi omor mama, iar apoi pe tine şi pe fraţii tăi!”. Bărbatul era cunoscut ca un ultras periculos

Ajuns la 33 de ani, fostul mare fotbalist și căpitan al celor de la Watford, nou-promovată în Premier League, a povestit despre copilărie, una care a fost marcată de intens de către tatăl său, Paul Anthony Burke.

Acesta făcea parte dintr-o grupare de ultraşi ai celor de la Birmingham City, fiind recunoscuţi printre cei mai violenţi din întreaga lume, iar Deeney descrie cum era părintele său.

”Unii dintre prietenii lui au făcut milioane din crime, dar nu voia niciodată banii. Nu avea. Îi plăcea să meargă în baruri şi să se ia la bătaie cu lumea. Speria oamenii şi pe noi.

A băgat frica chiar şi în soţia şi copilul său: <<O să îţi omor mama, iar apoi pe tine şi pe fraţii tăi!>>”.

A venit odată să mă ia de la antrenamente cu un Mercedes, dar el nu avea un permis. Mi-a spus că are un traficant de droguri ostatic. Eram îngrozit! Omul îi datora bani unui prieten, dar mi-a explicat că îl hrăneşte şi că se comportă bine cu el”, a povestit atacantul, citat de marca.com.

În acestă vară, Deeney a ajuns chiar la clubul favorit al tatălui său, Birmingham City, și a scris pe Twitter: ”Am reuşit tată! Asta este pentru tine!”. Atacantul englez a ataşat două inimi, una frântă şi una plină de iubire.

We did it dad this ones for you 💔❤️ https://t.co/yEpgoHKAR7

— Troy Deeney (@T_Deeney) September 1, 2021