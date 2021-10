VIDEO | Jurgen Klopp nu a mai rezistat și a răbufnit: „De ce nu avem voie să dăm sfaturi?”

Astfel, neamțul și-a dezvăluit clar atât opțiunea sa cât și felul în care percepe criza sanitară cu cares e confruntă umanitatea.

„În club, suntem 99% vaccinați. Nu a fost nevoie să conving jucătorii. A fost o decizie firească, n-am vorbit cu vreunul să-i explic de ce ar trebui să facă asta. Ceea ce pot face este să dau un sfat, dar n-a fost necesar. În general, se pare că nu avem voie să dăm sfaturi oamenilor. M-am vaccinat pentru că eram preocupat de starea mea, dar și mai mult de toți cei din jur. Dacă eu iau virusul și sufăr, e vina mea. Dacă i-l dau altcuiva e tot vina mea, nu a persoanei respective.

De unde am aflat eu că e normal să te vaccinezi? Am sunat doctori, pe care îi cunosc de ani de zile. Am întrebat ce cred ei că ar trebui să fac. Așa procedezi când nu știi. Suni un specialist. Sunt într-o grupă de vârstă cu risc, pot avea probleme, am fost fericit că mă pot vaccina. Poate sunt eu naiv, dar nu înțeleg 100% de ce nu avem voie să dăm sfaturi? Dacă spun că m-am vaccinat, vin alții și-mi zic «Cum poți să spui așa ceva?! De ce-mi spui mie să mă vaccinez?!»” , și-a început discursul managerul de 54 de ani al cormoranilor.

