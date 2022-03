„O să fie cu „sânge”. Cum așteaptă piteștenii duelul pentru play-off cu FC Botoșani

Victoria cu FCSB le mai oferă fotbaliștilor lui Andrei Prepeliță încă o șansă pentru a prinde un loc între primele șase echipe ale României.

Încă un succes la Botoșani îi aduce pe Latovlevici & Co în play-off, la doar al doilea sezon de la revenirea în prima divizie. În stagiunea precedentă, FC Argeș a terminat sezonul regular pe aceeași poziție pe care se află și acum.

„Secretul nostru? Nu știu dacă e vreun secret. Poate de multe ori ne-am închis bine și de multe ori am avut șansă să dăm gol. Au fost și meciuri unde am făcut greșeli copilărești și acum eram poate mult mai bine și nu mai stăteam la ultimul meci. La Botoșani îmi dau seama că și ei o să vrea, dar o să fie ‘cu sânge’. Până la urmă, într-un fel, ești mai relaxat, e bine dacă ești acolo sus. Pentru că lumea se concentreză pe acele poziții și meciurile sunt mai intersante.

Și fiecare jucător poate să fie urmărit și să prindă o echipă mai mare. Am avut o serie fabuloasă când am venit eu, ei nu au pierdut și apoi cred că am avut 10 meciuri fără înfrângere. Asta ne-a dus automat să sperăm și să credem și e bine că se joacă până în ultima etapă”, a precizat fundașul după ultimul fluier al întâlnirii de la Pitești.

Latovlevici are 3 titluri cucerite pe vremea când îmbrăca tricoul roș-albastru. Atunci s-a oprit și seria de succese interne ale clubului finanțat de Gigi Becali.

„Eu mă întrebam unde sunt toți jucătorii care joacă de obicei și mi-a spus ofițerul de presă că sunt răciți sau au alte probleme musculare. Dar nici nu a mai contat, pentru că noi am intrat să câștigăm, însă important era să nu pierdem. Keșeru a intrat și el să mai schimbe ceva, dar e bine că nu a reușit.

Eu zic că e foarte greu să se mai gândească la primul loc, dar cu un lot complet și sănătos, e posibil ca FCSB să bată tot și să pună ceva probleme la titlu. În fotbal s-au întâmplat tot felul de nebunii. Important e ce cred ei”, a adăugat fostul component al vicecampioanei României.