O sportivă cu nume își dorește să reprezinte Turcia: „Mi-a ajuns ce-am pățit în ultimul an în țară!”

La 18 ani, Alexia Căruțașu a devenit un nume în voleiul românesc.

Tânăra evoluează deja la o echipă cu greutate pe continent, Galatasaray Istanbul, iar experiența turcă i-a schimbat și percepțiile în privința țării pe care o va reprezenta în continuare. Fata fostului baschetbalist Virgil Căruțașu a obținut deja cetățenia turcă și dorește să joace pentru reprezentativa Semilunei.

„Cei din voleiul românesc mi-au arătat ce era de arătat. Mi-a ajuns ce-am pățit în ultimul an în țară. Nu vreau să fiu rea, dar chiar nu mă interesează părerea nimănui. Eu știu ce e potrivit pentru mine și pentru familia mea. Nu vreau să pun România într-o postură sensibilă, dar nu mi-a plăcut deloc ce-am trăit la Europeanul de la Cluj. Mi-am dorit foarte mult să vin la naționala mare, după rezultatele bune de la juniori, dar experiența a fost una foarte tristă.

Chiar nu-mi mai face plăcere să vin la naționala României! Dacă ar fi strict după mine, nu aș mai veni. Dar poate exista pericolul unei suspendări, să mă cheme strânsă cu ușa, caz în care voi răspunde pozitiv, pentru că nu doresc să-mi periclitez cariera. Dar o voi face cu inima strânsă. Pe teren voi da însă totul pentru echipă. Repet însă, doar consrânsă de regulamente, pentru că eu îmi doresc să evoluez pentru naționala Turciei. Turcia devine, ușor, ușor, casa mea”, a precizat fata pentru Play Sport.

Viața în metropola turcă o încântă pe Alexia care mai vrea să se întoarcă în România doar pentru familie.

„Stau deja de patru ani în Istanbul. În primul meu sezon aici am avut timp să și vizitez cam toate punctele turistice, să prind și gustul unui oraș absolut fascinant. Mereu găsești câte ceva de făcut dacă vrei să te mai relaxezi, să stai cu prietenii, cu familia. Îmi place să ies la diferite restaurante cu specific divers, să experimentez.

Merg deseori și la antrenamentele fratelui meu, Darius, care se pregătește la Anadolu Efes. Deocamdată am obținut cetățenia și pașaportul turcesc. Era important să am statut de turcoaică la echipă, pentru că un club are voie să angajeze doar patru-cinci jucătoare străine, iar eu am trecut de-acum peste această barieră. Sincer, asta îmi doream să se întâmple din primii mei ani de volei. Să ajung în campionatul din Turcia. E un vis devenit realitate”, a încheiat sportiva.