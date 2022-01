O vedetă și-a amintit experiență trăită în Germania alături de soțul fotbalist: „Asta am făcut jumătate de an”

Diana Munteanu a rememorat momentele petrecute pe vremea când era partenera de viață a lui Claudiu Niculescu, de care a divorțat între timp.

Cei doi s-au cunoscut în momentul în care atacantul evolua la Dinamo și au continuat relația și după ce actualul antrenor al Concordiei Chiajna s-a transferat în Germania, la MSV Duisburg.

”Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: ’Vii cu ea aici, te muți cu ea aici’. Eu în perioada aia filmam ’Conferința de presă’, veneam o dată pe lună, filmam patri ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru”, a povestit Diana Munteanu la Antena Sport.

Niculescu a stat doar 6 luni în Germania, înainte să plece la o altă echipă din străinătate, Omonia Nicosia, din Cipru.

”M-au cunoscut, m-au întrebat ce am nevoie, mi-au pus tot la dispoziție. Doar ca omul ăla să aibă toată liniștea. Practic n-ar avea niciun motiv ca el să nu joace bine, dacă îi pui la dispoziție absolut tot. La noi, mentalitatea nu ne permite să fim așa. Omul de lângă sportivul de performanță e foarte important. Ăla trebuie să fie într-un fel. Nu e ușor de suportat, poate, de multe ori”, a mai mărturisit vedeta.