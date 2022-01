Reacția lui Daniel Ghiță după dezvăluirile la adresa sa din spațiul public: „Ea e singura care m-a felicitat!”

Fostul luptător s-a arătat deranjat de dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor în privința CV-ul său, aceștia acuzându-l că a adăugat anumite performanțe pe care nu le-a obținut de fapt.

Cea mai mare controversă a fost legată de titlul mondial Glory pe care actualul deputat susține că l-a deținut la un moment, mai exact în perioada 2014-2015. Ghiță a încercat să lămurească aspectul prin intermediul unei postări pe contul său de pe o rețea de socializare.

„Glory a cumpărat în anul 2012 sportivii de la It’s Showtime, pentru că în această companie erau cei mai tari sportivi de elită din lume! A cumpărat și campionul It’s Showtime, Daniel Ghiță. Nu au cumpărat un neica nimeni. Din 2014, eu am fost Nr. 1 Mondial și în Glory, în baza luptelor și punctelor câștigate, 1033 puncte. Așa era pe vremuri, câștigai puncte oficiale, indiferent unde luptai. Deci Glory a cumpărat un campion”, au fost argumentele kickboxerului din trecut.

El a fost atât de deranjat de ancheta jurnaliștilor că a răspuns dur unui comentariu lăsat de un utilizator la postarea sa. „Trebuie puși la punct”, a fost mesajul transmis de Ghiță după ce s-a sugerat că ziariștii ar trebui făcuți KO.

Niciun român nu a mai ajuns la performanța mea. Eu am luptat și 4 lupte pe seara (cu luptători de elită), nu ceea ce este azi in heavyweight la Glory.

