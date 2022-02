OFICIAL | Borussia Dortmund, lovitură dată rivalei Bayern Munchen. Fotbalistul va veni gratis la vară

Intrat în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen, Niklas Sule și-a ales deja viitoarea destinație. Acesta a semnat cu Borussia Dortmund pe o periodă de patru ani.

Anunțul a fost făcut chiar de ocupanta locului secund din Bundesliga, prin intermediul platformelor de socializare: ”Borussia Dortmund a obținut semnătura lui Niklas Sule începând cu sezonul 2022/2023”.

”Suntem încântați că am reușit să semnăm un internațional german. Niklas Sule va juca aici timp de patru ani”, a declarat și directorul sportiv al Borussiei, Michael Zorc, pe site-ul oficial al clubului.

Sebastian Kehl, cel care îl va înlocui din vară pe Michael Zorc la gruparea de pe Signal Iduna Park, a vorbit și el de noua achiție a ”galben-negrilor”.

”Niklas ne-a arătat în discuţiile avute că este foarte interesat de Borussia Dortmund. Are multă experiență și fizicul necesar pentru a face următorul pas cu noi din vară”, a afirmat viitorul oficial al Borussiei.

Oliver Kahn, președintele lui Bayern Munchen, a explicat cum au decurs negocierile cu fundașul central și cum s-a ajuns la refuzul acestuia de a continua alături de bavarezi.

„Negocierile cu Niklas au durat foarte mult timp. I-am făcut o ofertă, iar el nu a acceptat-o. El vrea să părăsească clubul la finalul sezonului. I-am făcut o ofertă foarte, foarte bună lui Niklas. A fost solid și a jucat cu încredere în ultima vreme. Încă avem nevoie de asta de la el pentru tot restul sezonului.

Dar avem anumite limitări economice. Uneori nu găsești un acord, se întâmplă… Dacă plecarea lui Süle doare? Da, desigur. Discuțiile cu Niklas au durat câteva luni.

Cred că s-a descurcat foarte bine aici în ultimii cinci ani. Este unul dintre cei mai buni fundași centrali ai momentului. Cred că i-am arătat întotdeauna respect și recunoaștere”, a recunoscut Oliver Kahn, conform le10sport.com.

Niklas Sule is set to join Borussia Dortmund for the 22/23 season. The German international is the first player to join from Bayern Munchen without prior affiliation to Dortmund since Sebastian Rode in 2016.#Sule #Dortmund #Bayern pic.twitter.com/NsOxwnlZrS

— Matt Sowerby Media (@SowerbyMatt) February 7, 2022