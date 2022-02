Șoc la Ajax! Marc Overmars, îndepărtat din club pentru un motiv halucinant

Marele fotbalist olandez ocupa de 10 ani poziția de director sportiv al lăncierilor, dar acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa au obligat gruparea din Amsterdam să ia o decizie radicală în ceea ce îl privește.

Fetele din echipa de fotbal l-au acuzat pe batav pentru mesajele trimise prin SMS și whatsapp. Iar după o anchetă declanșată de fosta câștigătoare a Ligii Campionilor, Overmars a fost pus pe liber, iar anunțul a fost făcut prin intermeidul contului oficial de pe o rețea de socializare.

”Marc Overmars va părăsi postul pe care îl ocupa la noi la club cu efect imediat. S-a luat această decizie după ce Consiliul de Supraveghere şi CEO-ul Edwin Van der Sar l-au confruntat cu seria de mesaje neadecvate trimise colegelor. Acestea au fost constante, pe o perioadă lungă de timp şi stau la baza despărţirii părţilor”, a fost mesajul care a însoțit postarea din mediul virtual.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.

