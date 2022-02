OFICIAL | Marius Șumudică a plecat de la Malatyaspor! Reghecampf și Iosif „tremură” pentru posturile lor

Antrenorul român s-a despărțit în cursul zilei de astăzi de la Yeni Malatyaspor, formație pe care o lasă pe ultimul loc în Turcia, după 23 de meciuri!

Oficialii clubului au anunțat în urmă cu puțin timp despărțirea de Marius Șumudică, după aproape patru luni de la numire. „Șumi” își încheie astfel aventura în Superliga Turciei după doar 16 meciuri, în care a izbutit să obțină să obțină trei victorii, trei egaluri și zece înfrângeri.

„Ne-am despărțit de antrenorul Marius Sumudica. Dorim să îi mulțumim lui Marius Sumudica și echipei sale pentru serviciul acordat și să le dorim succes în carieră”, au transmis cei de la Malatyaspor.

Marius Șumudică poate reveni în Liga 1

Rămas liber de angajament, Șumudică poate reveni în Liga 1, la câteva luni după ce a plecat cu scandal de la CFR Cluj. Numele antrenorului în vârstă de 50 de ani a fost tot mai vehiculat în ultima perioadă pentru banca celor de la CS U Craiova și Rapid, însă „Șumi” a negat vehement o asemenea mutare.

”Nu se pune problema să fiu demis de la Malatyaspor! Și nici să merg la Craiova, Rapid sau pe unde mai sunt “transferat”! În ultimele zile am citit și am ascultat foarte multe opinii și informații emise despre situația mea de la Malatyaspor și despre o eventuală întoarcere a mea în Liga 1. Am lăsat să curgă aceste apariții, însă acum am dorit să afle toată lumea cum stau lucrurile cu adevărat.

În primul rând, vreau să vă anunț că nu s-a pus în niciun moment problema ca eu și staff-ul meu să fim demiși de la Malatyaspor! Dacă ar fi existat această intenție, s-ar fi întâmplat în această perioadă de întrerupere a Superligii din Turcia, pentru a oferi timp eventualului nou staff să pregătească meciul din etapa următoare. Cum să mă demită sau să-și dorească să mă demită, când eu am meci mâine, am lucrat și lucrez pentru a-l pregăti?!, spunea Șumudică, zilele trecute, conform as.ro.