OFICIAL | Rapid și-a găsit atacant! Giuleștenii au anunțat mutarea în urmă cu puțin timp

Rapid București continuă să fie foarte activă pe piața transferurilor, astfel că oficialii alb-vișiniilor au anunțat în urmă cu doar câteva momente o nouă achiziție!

Rapidiștii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul primului sezon de Liga 1, după șase ani de pauză. După ce președintele Daniel Niculae a dezvăluit că este în căutarea unui atacant pentru Mihai Iosif, acum, giuleștenii au anunțat venirea marocanului în vârstă de 25 de ani, Younes Bnou Marzok. Acesta vine în România din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Chiasso, din liga a treia elvețiană.

”Sunt fericit că am ajuns la Rapid, sunt pregătit să dau totul pentru echipă și să obținem performanțe importante. M-am uitat pe internet și am văzut că este un club mare, cu foarte mulți suporteri. Am văzut meciul din prima etapă și am rămas impresionat. Abia aștept să debutez în fața suporterilor”, a declarat atacantul, potrivit paginii de Facebook a Rapidului.

200.000 de euro este cota de piață a lui Marzok, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Westerlo, Juventus Torino, Angers, FC Chiasso, FC Lugano, Dalkurd și Silema Wanderers sunt echipele pentru care a mai evoluat de-a lungul carierei noul fotbalist al Rapidului.