Ogăraru, fericit după inaugurarea noului stadion din Ghencea: „Am văzut lacrimi în ochii lor!”

Managerul celor de la CSA Steaua, George Ogăraru, a oferit prima reacție după evenimentul de deschidere al noii arene din Ghencea!

Oficialii „roș-albaștrilor” au pregătit un adevărat show odată cu inaugurarea stadionului din Ghencea, astfel că fostele glorii ale clubului au fost în prim-planul celor aflați în tribune. Un alt moment care va rămâne în istorie este cel al retragerii numărului 7 de la Steaua, tricou purtat ani la rând de Marius Lăcătuș, un simbol al grupării bucureștene.

Întrebat despre cum a trăit marele eveniment de aseară, George Ogăraru s-a arătat mulțumit de modul în care au decurs lucrurile. Oficialul „militarilor” a dezvăluit că a văzut emoții atât în tribune, cât și în rândul foștilor jucători ai Stelei, iar acest lucru l-a bucurat enorm. Totodată, fostul fundaș a ținut să mărturisească că atmosfera de aseară i-a trezit o mulțime de amintiri din perioada în care activa în Ghencea.

„Au fost multe emoţii şi în tribună şi pe teren şi lucrul acesta cred că s-a simţit. A fost o atmosferă extraordinară şi ne-am bucurat cu toţii de acest lucru. Pe cei din Generaţia Sevilla i-am văzut foarte emoţionaţi. Am văzut lacrimi în ochii lor. Ne bucurăm că am reuşit să le oferim acest moment, ne bucurăm că am reuşit să-i oferim lui Marius Lăcătuş acest moment şi steliştilor care şi-au dorit acest lucru.

Retragerea tricoului cu numărul 7 este o decizie luată de club şi este o decizie asumată. Nimic nu este prea greu, pentru a-i aduce din nou în lumina oamenilor, pentru că au reuşit să fac istorie pentru România, poate o istorie irepetabilă.

Arată a stadion de fotbal de nivelul Stelei. Şi sincer ne-au trezit multe amintiri şi cred că a fost o atmosferă extraordinară. Am crescut aici, am crescut cu performaţele lor şi eu nu pot să le uit, iar clubul Steaua reconstruieşte viitorul pe performanţele lor”, a declarat Ogăraru, la finalul meciului.