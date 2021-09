Olăroiu a rupt legătura cu unul dintre foștii mari fotbaliști români: „Venea din țările arabe să ne predea lecții!”

Cosmin Olăroiu se numără printre cei mai titrați antrenori români, iar performanțele sale din străinătate i-au adus o întreagă avere de-a lungul timpului!

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani este liber de angajament în momentul de față, după despărțirea de chinezii de la Jiangsu Suning, club alături de care a cucerit sezonul trecut titlul de campion. Cu toate acestea, Olăroiu a rămas pe bară până acum și așteaptă o ofertă concretă pentru a reveni pe marginea terenului.

Unul dintre oamenii care au contribuit decisiv în cariera actualului antrenor a fost Liță Dumitru. Fostul mare fotbalist român a dezvăluit însă că nu se mai află în relații bune cu Olăroiu, după ce acesta a uitat pur și simplu de existența sa, odată cu trecerea anilor.

„Eu l-am apreciat pe Olăroiu, cu toate că mi-a fost prieten și nu mai suntem. L-am luat ca pe un copil la FC Național, l-am antrenat așa cum trebuie. Datorită mie a jucat foarte bine la FC Național și a ajuns la Craiova.

Olăroiu, când a ajuns mare, a uitat de Liță Dumitru, dar nu îl condamn. S-a supărat pe mine cred, nu știu de ce. Eu îl consider unul dintre cei mai buni antrenori pe care România îi are. Am pus vreo patru cărămizi (n.r. la cariera lui Olăroiu), ca jucător de fotbal. L-am învățat să fie un jucător polivalent. Am dat de el la FRF, venea din țările arabe să ne predea niște lecții la Licența Pro”, a declarat Dumitru pentru ProSport.