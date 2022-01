Oltenii au fost montaţi la maximum în duelul cu Rapid: ,,Toată situaţia cu COVID-19 ne-a ambiţionat foarte mult”

Oltenii lui Laurenţiu Reghecampf au reuşit o victorie importantă în Liga 1, cu Rapid, scor 1-0, pe ,,Ion Oblemenco”, în cadrul etapei a 22-a.

Stefan Vlădoiu, fundaşul dreapta al echipei din Bănie, susţine că toată situaţia prin care a trecut echipa în ultima vreme nu a făcut decât să-i ambiţioneze de jucători, mai ales că ştiau importanţa jocului.

,,Toată situaţia care a fost cu COVID-19 ne-a ambiţionat foarte mult şi ne-a făcut să dăm totul pe teren, ştiam că e meci de şase puncte, fiindcă suntem în luptă pentru play-off cu Rapid şi ne bucurăm foarte mult că am câştigat. A fost o săptămână foarte grea, nu am putut să facem nimic la antrenamente, decât pe partea fizică, dar şi acest lucru ne-a motivat. N-am făcut nici pregătirea de iarnă la sută la sută, aşa cum ne doream, dar ne bucurăm că am început anul cu dreptul şi sper să continuăm la fel, mai ales că ne aşteaptă nişte meciuri foarte grele şi avem un moral bun acum.”, a declarat Ştefan Vlădoiu, după meciul cu Rapid.

CS U Craiova, victorie în derby-ul cu Rapid. Oltenii i-au dominat pe giuleșteni

CS U Craiova a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 1-0, sâmbătă seara, în cadrul etapei a 22-a a Ligii I.

Meciul s-a disputat pe arena „Ion Oblemenco”, din Craiova. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 5, când Elvir Koljic a fructificat o pasă a lui Andrei Ivan.

După doar cinci minute, bosniacul a fost aproape de dublă, când mingea trimisă cu capul s-a dus puțin pe lângă poartă. Relica repidiștilor a avut loc în minutul 20. Albert Stahl a trimis cu capul, dar Mirko Pigliacelli a reținut fără probleme. Oltenii începură tare și repriza secundă, iar în minutul 56 Andrei Ivan a șutat de la distanță, dar balonul a fost deviat și a s-a dus în afara terenului.

Gazdele și-au creat o nouă ocazie în minutul 66. Cîmpanu a scăpat singur cu portarul, dar Moldovan a intervenit. În urma acestei victorii, CS U Craiova a urcat pe locul 4, cu 35 de puncte, iar Rapid e pe 7, cu 32 de puncte.