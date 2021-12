Omrani și-a dezvăluit marele vis: „Dacă aș fi chemat, aș fi cel mai fericit”

Fotbalistul celor de la CFR Cluj își dorește să evolueze pentru naționala Algeriei, fapt recunoscut de atacant într-un interviu acordat presei franceze.

La 28 de ani, Omrani are deja patru titluri de campion ale României în palmares, a ajuns alături de clujeni în primăvara europeană, dar simte că nu este împlinit fără o echipă națională pentru care să joace. Născut în Franța din părinți de origine algeriană , lui Billel i-ar plăcea să îmbrace tricoul Algeriei. El are prezențe pentru naționalele de juniori ale Franței U19, U18 și U17.

„Există nume mari pe postul de atacant în această echipă. Locurile sunt scumpe, nu are rost să ne minţim. Nu degeaba echipa a câştigat CAN şi Cupa Arabă. Nicio înfrângere în 33 de jocuri, e impresionant! În plus, echipa joacă. Orice jucător ar dori să facă parte din această selecţionată. Personal, cred în destin. Dacă aş fi chemat, aş fi cel mai fericit. Ar fi o mândrie să-mi reprezint ţara, atât pentru familia mea, cât şi pentru mine”, a precizat fotbalistul trupei antrenate de Dan Petrescu pentru Onze Mondial.

Algeria tocmai ce a câștigat Cupa Arabă, competiție organizată în Qatar în acest sfârșit de an. Pentru „Le fenec” urmează ediția Cupei Africii pe Națiuni care debutează pe 9 ianuarie.

„Algeria este una dintre favorite, clar. Va trebui să dovedim că suntem cea mai bună echipă africană. Va fi mult mai greu acum, pentru că toată lumea ne va aştepta. Dar sper în victorie, încă o dată. Să pot participa la această competiţie ar fi un vis pentru mine!”, a mai mărturisit Omrani.

Înainte să ajungă la CFR Cluj, Omrani a mai fost legitimat la Marseille și Arles. Pentur clujeni a marcat 47 de goluri în 195 de jocuri.