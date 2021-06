Patricia Țig, primul succes la Bad Homburg: „Sper că v-ați bucurat de meci”. Problemele avute

Patricia Țig a obținut prima victorie pe iarba de la Bad Homburg, turneu de la care Simona Halep a fost nevoită să se retragă forțat.

Sportiva de 26 de ani a câștigat cu Mona Barthel (187 WTA), scor 7-6, 6-3, la capătul unui meci în care și ea a acuzat probleme medicale.

Este a doua victorie în fața sportivei din Germania, după cea obținută în 2015, la Wuhan, scor 6-4, 6-2. În turul al doilea, jucătoarea din București o va întâlni pe învingătoarea dintre Mara Guth (17 ani, Germania) și Nadia Podorska (24 de ani, Argentina).

La finalul meciului, Patricia Țig a vorbit despre performața realizată, fiind prima ei victorie pe iarbă, dar și despre problemele medicale pe care le-a acuzat, având nevoie de un time-out medical și de o pauză la vestiar. În cele din urmă, ocupanta locului 61 WTA a revenit și s-a impus în două seturi.

”Mă bucur să fie spectatori în jurul nostru. Sper că v-ați bucurat de meci. Sunt foarte fericită. A fost un meci greu, știam că va fi așa, pentru că am mai jucat o dată cu ea. Are valoare și mă așteptam la un meci dificil.

Am luat o pauză medicală din cauza problemelor de la spate, pe care le am de ceva vreme. Mă bucur că am trecut peste și că am reușit să mențin ritmul.

Mă bucur, cu atât mai mult cu cât este și prima mea victorie pe iarbă. Mă bucur. M-am chinuit mult. Sunt foarte bucuroasă pentru că mă aflu aici. Este un loc frumos”, a declarat Patricia Țig, la interviul de la final.