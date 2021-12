Peluza Sud ’97 reacționează la anunțul lui Mititelu Jr.: „Decât să fie patron la Craiova, mai bine se desființează echipa”

Andrei ”Gogoașă” Preda, liderul Peluzei Sud ’97, a reacționat la anunțul lui Adrian Mititelu Jr. că ar dori vânzarea echipei FC U Craiova.

Acesta susține ideea că familia Mititelu să cedeze clubul pentru că se vor găsi oameni potenți financiar care l-ar putea prelua. În caz contrar, cel poreclit ”Gogoașă” a declarat că mai bine echipa s-ar desființa sau ar juca prin ligile inferioare decât să mai fie pe mâna actualilor patroni.

„Așteptăm cu nerăbdare ca echipa să fie scoasă la vânzare și să vedem cine o poate cumpăra. Am văzut niște declarații că ar fi dat bani galeriei. Sunt convins că își va schimba azi această declarație pentru că nu e nimic adevărat. Nu a dat niciun ban. Dacă are vreo probă, să iasă public și să arate. Așa putem spune și noi la nervi. Nu există așa ceva. Probabil a fost supărat după comunicatul Peluzei Sud, care a spus că este un blestem cu această echipă. Ok, dacă este un blestem, să lase echipa și cu asta basta!

Sunt foarte mulți oameni de afaceri din Craiova și din țară care iubesc Universitatea Craiova și cu siguranță se vor implica în acest proiect dacă Adrian Mititelu va scoate echipa la vânzare. Dacă nu, vom merge înapoi în Liga 4, în Liga 3, în Liga 2. Oricum suntem chinuiți de ani de zile de când Mititelu a preluat această echipă. Dacă altă variantă nu avem?

Dacă spune că de 16 ani este înjurat? Dacă el e înjurat de suporterii Universității Craiova, dai banii cuiva care te înjură? Nu acceptăm fuziune niciodată. Decât să fie fuziune, mai bine renunțăm la acest moment. Și să rămână el, cu Rotaru, cu Olguța. Nu acceptăm fuziune la Craiova.

Decât să fie patron la Craiova, mai bine se desființează echipa. Ne dorim să rămânem fără fotbal. Nu mai vrem fotbal la Craiova cu Adrian Mititelu patron. Să lase echipa și să vină alt patron. Din 2005 nu am avut nicio bucurie în afară de două meciuri câștigate cu Dinamo și CFR. În rest, noi din 2005 ne-am bucurat de ce? De două promovări și două meciuri câștigate. Asta a fost bucuria noastră ca suporteri – două meciuri și două promovări„, a declarat Andrei Preda, pentru Pro X.