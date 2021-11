Perioada FCSB, stricată de Gigi Becali: „M-a băgat pe teren și am fost scos după 20-30 de minute”

Alex Buziuc a povestit episodul umilitor la care a fost supus în perioada pe care a petrecut-o la FCSB.

Atacantul de 27 de ani a fost achiziționat de formația bucureșteană la începutul sezonului trecut de la Academica Clinceni, iar în vara anului în curs a fost cedat la CS Mioveni, acolo unde a strâns două goluri și un assist în 14 partide de Liga 1.

Episodul pe care vârful cotat la 300.000 de euro îl aduce în discuție a avut loc la un meci între FCSB și Chindia, scor 1-0, din luna februarie. Buziuc a intrat la pauză în locul lui Oaidă, dar a fost schimbat în minutul 79 cu Vukusic, totul la indicațiile patronului Gigi Becali.

”Singura discuție (n.r. cu Gigi Becali) a fost când am semnat contractul. Am sunat pe cineva de acolo, mi l-a dat la telefon, am discutat un minut-două și atât. Totul s-a rupt după evoluția slabă cu Chindia, când m-a băgat pe teren și am fost scos după 20-30 de minute.

E foarte greu de descris (n.r. ce a simțit în acel moment). Am fost foarte supărat, pe mine, pe ce s-a întâmplat, că nu mi-a ieșit jocul, că am fost schimbat. S-a terminat meciul, toată lumea a venit la mine și m-a încurajat și m-au ajutat foarte mult mesajele colegilor.

Nu cred (n.r. dacă prefera să discute atunci cu Becali), atunci la nervi, erau alte discuții, probabil pe un ton nepotrivit. Am ajuns seara acasă, am fost foarte supărat, am stat 5-10 minute în mașină până să intru în casă, dar am stat câteva zile cu familia și m-am liniștit”, a declarat Buziuc, pentru Digi Sport.