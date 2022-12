Peripețiile handbalistelor de la Rapid în Norvegia: „Am stat o oră în avion, din cauza gheții”

Echipa feminină de handbal Rapid a trecut prin mari emoții înainte de a învinge cu 36-29, în deplasare, echipa norvegiană Storhamar.

Handbalistele de la Rapid au stat o oră în avion, din cauza gheții

Meciul din Grupa B a Ligii Campionilor a avut loc sâmbătă, dar drumul până la locul faptei a fost cu peripeții. „Mai avem puțin și făceam o săptămână până să ajungem înapoi, la București.

A fost foarte greu. Ne-am trezit când am ajuns în Munchen, în drum spre Olso, fără nicio explicație, că nu mai aveam conexiune către Norvegia.

A trebuit să ne descurcăm, am rămas o noapte acolo, astfel că am ajuns abia vineri în Norvegia. Am făcut un antrenament, am mers la meci, am câștigat”, a declarat președintele clubului giuleștean, Bogdan Vasiliu.

„La un momet dat eram in Munchen și nu găseam drum spre Olso. Așa că m-am gândit și la un alt mijloc de transport. Mai exact la un autobuz, dar era mare distanța.

A fost greu și cu întoarcerea. Am stat o oră în avion, din cauza gheții. Bine că am câștigat, asta e cel mai important”, a mai spus Vasiliu.

Pivotul Lorena Ostase s-a referit și ea la experiența din Norvegia. „A fost îngrozitor, Este un ger infernal în Norvegia, ziua sunt –10 grade. Asta este. Noi ne facem datoria, jucăm și e bine că o facem bine”, a spus ea.

Giuleștencele mai au de jucat în deplasare cu Esjberg (15 ianuarie), acasă cu Belediyesi (22 ianuarie), în deplasare cu Metz (4 februarie) și acasă cu Zagreb (12 februarie).

Primele două se califică direct în sferturi, iar următoarele patru vor juca play-off-ul pentru accederea în această fază a competiției cu formațiile din Grupa A (Locul 3 din Grupa A cu Locul 6 din Grupa B, Locul 4 din Grupa A cu Locul 5 din Grupa B și așa mai departe).