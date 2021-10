Petre Grigoraș, disperat să revină în oraș: „Am nimerit numai la cluburi cu probleme. Îmi doresc numai o șansă”

Dacă în urmă cu un deceniu era la modă, în zilele actuale, Petre Grigoraș este liber de contract și caută disperat să preia o echipă fotbal, dornic de muncă.

Ajuns la 57 de ani, cel supranumit ”cel mai tare din oraș” vrea să demonstreze că înă nu i-a trecut vremea și că încă mai poate. Speră să mai prindă un contract în fotbalul românesc, fie el în prima ligă sau în a doua.

În ultimii ani, Petre Grigoraș a antrenat pe Farul, Foresta, Oțelul, formații din diviziile inferioare din România.

”Așa este, nici nu neg evidența, cu privire la rezultatele mele recente. Am însă o scuză, dacă poate fi numită așa. De aproape un deceniu, am nimerit numai la cluburi cu probleme. Ba insolvențe, ba falimente… Nicăieri n-am putut lucra în liniște. Cum să motivezi niște oameni care văd bani o dată la 3-4 luni sau poate mai rar?! Ce performanță să faci când lumea prin club vorbește doar despre planuri de reorganizare, despre tăieri salariale și despre multe alte probleme de această natură?!

Nu știu dacă am luat 20 de salarii în ultimii 7-8 ani… Dar nu despre asta e vorba, eu chiar vreau să muncesc, să demonstrez că mai pot! Oare am uitat fotbalul în acești ani? Sunt supermotivat, îmi doresc numai să primesc o șansă. Din prima ligă, din a doua, nu contează, vreau să muncesc!

Multă vreme am fost haiduc, am lucrat de capul meu. De ceva vreme am semnat cu Bogdan Apostu, însă nici nu știu dacă e înregistrat contractul pe undeva. Cert e că nici el nu mi-a găsit nimic.

N-am greșit față de nimeni niciodată. Cel puțin, nu cu intenție. N-am jucat vreodată rolul antrenorului-impresar. N-am făcut combinații de niciun fel. Să fi evoluat fotbalul din România în asemenea hal încât Petre Grigoraș să nu mai aibă loc nici la Divizia B?!”, a declarat Petre Grigoraș, pentru gsp.ro.

Fost antrenor în Liga 1 la Oțelul Galați, Pandurii Târgu Jiu sau CFR Cluj, Petre Grigoraș a vorbit și despre situația echipei naționale, în vederea calificări la CM din 2022.

”Sper din tot sufletul (n.r. să ne calificăm)! Fiind un antrenor care încearcă și altceva, nu doar să otrăvească fântânile, am fost și am rămas fanul lui Mirel. Barajul ne e la îndemână. Restul, nu știu. Multe depind de adversarul din baraj”, a încheiat Grigoraș.