Planurile lui Adrian Mutu pentru națională au fost dezvăluite: „Mi-a zis că e cu totul altceva”

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunțat că după ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022, cu Islanda şi Liechtenstein, contractul său cu Federaţia Română de Fotbal va expira, iar prima reprezentativă va avea nevoie de un alt antrenor.

Unul dintre tehnicienii cu rezultate în fotbalul românesc și al cărui nume a fost vehiculat pentru a prelua prima reprezentativă este Adrian Mutu

Bogdan Pătrașcu a vorbit despre viitorul lui Adi Mutu. Cei doi au plecat de la FC U Craiova, după înfrângerea suferită în fața rivalei din oraș, CSU Craiova.

Pătrașcu spune că “Briliantul” nu se gândește să accepte o eventuală ofertă.

“Nu, am auzit și eu. Din ce am vorbit eu cu Adrian Mutu și din ce știu eu, nu îl interesează. Nu, pentru că lui îi place să stea pe teren. Tocmai din cauza asta a lăsat și naționala U21. Probabil că sunt tineri, entuziaști. Într-adevăr, ca să fii la echipa națională trebuie să ai și o experiență.

Mirel Rădoi, sursa foto: frf.roOricum, Mirel Rădoi eu zic că a scos tot ce a putut. E normal să rulezi jucători, pentru că trebuie să găsești o legătură. Trebui să ții de echipa națională, ca jucător, dar cum am mai spus, Mirel Rădoi a rulat mai mulți jucători pentru a găsi formula ideală. Fiecare are strategia lui”, a declarat Bogdan Pătrașcu, potrivit PlaySport.

Bogdan Pătrașcu a dezvăluit și ce planuri are Adrian Mutu. „Nu știu, eu am zis părerea mea vizavi de Adrian Mutu. Ultimul cuvânt el îl va avea. Cel puțin în acest moment, din ce am vorbit cu el, așa am înțeles. Mi-a zis că e cu totul altceva când ești la o echipă de club, cum am fost noi la FC U Craiova”, a mai spus Pătrașcu, potrivit sursei citate.