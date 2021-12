Pont de milioane de euro pentru Gigi Becali! Jucătorul care îi poate umple conturile afaceristului

Patronul celor de la FCSB este îndemnat să îl cumpere pe Deian Sorescu, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 1!

Actualul jucător al lui Dinamo are zilele numărate în Ștefan cel Mare, iar randamentul slab, dar și conflictele cu Mircea Rednic, îi pot grăbi acestuia plecarea de la echipă. Deși oficialii „câinilor” cereau în vară aproximativ un milion de euro în schimbul lui Sorescu, acum, alb-roșii sunt gata să renunțe la acesta pentru jumătate din suma inițială.

Auzind asta, Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să pună mâna imediat pe fostul căpitan al lui Dinamo, deoarece valoarea reală a jucătorului este una mult mai mare. „Oracolul din Bălcești” este de părere că afaceristul din Pipera îl poate vinde fără probleme la rândul său pe Sorescu, contra unei sume de zece ori mai mare.

„Au un singur jucător de valoare. Unul singur, unul! Le dau eu 500 de mii de euro, dacă mi-l dau mie. Eu nu mă păcălesc la jucători. Sorescu ar merge titular și în campionatul Angliei, dar numai pe un sigur post. Numai fundaș dreapta. Are capacitate de efort ieșită din comun, are viteză, are forță în picioare.

Dacă îl dă cu 500 de mii, Becali mâine îl cumpără. Dau eu 500 de mii și îl dau lui Becali și dacă nu îl vinde cu 5 milioane, să îmi ziceți ce vreți. Dar una e să îl vinzi acum de la Dinamo și alta e să îl vinzi de la FCSB”, a declarat fostul președinte LPF, conform Playsport.

Gigi Becali, interesat de transferul lui Deian Sorescu

„Stai să vorbesc şi eu cu Toni Petrea. Ce, au început transferurile? Stai să prindem peştele şi dup-aia punem tigaia pe foc. Stai să vină perioada de transferuri şi dup-aia discutăm. E un jucător bun, dar nu vreau să vorbesc acum, ce rost are să vorbesc acum? E un jucător valoros, dacă nu era, nu îl voiam. Mai am şi meci cu ei, nu îmi trebuie mie belele pe cap”, a spus Gigi Becali, pentru Antena Sport.