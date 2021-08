Portarul momentului în Liga 1 este sincer: „Nici noi nu ne așteptam la un asemenea parcurs!”

Horațiu Moldovan este singurul goalkeeper din România care nu a primit niciun gol în noul sezon de Liga 1!

Portarul giuleștenilor a oferit un interviu în profunzime și a vorbit despre mai multe aspecte referitoare la cariera sa. Moldovan a dezvăluit că a rămas surprins de atmosfera creată de fanii Rapidului, iar meciul cu FCSB a creat cea mai mare încărcătură emoțională, Totodată, fotbalistul în vârstă de 23 de ani a povestit începuturile sale la actualul club și ce idoli are din România și din străinătate.

„Nu cred că se aștepta cineva la un asemenea parcurs. Nici noi! Să fim sinceri! OK, aveam încredere în forța grupului. Acum începem să credem că totul e rodul muncii noastre. Nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Sincer, nici nu știam care e recordul. Important era să avem rezultate, nu să nu primim gol. Dacă așa s-au aliniat lucrurile, atunci e și mai bine.

Am o încredere suplimentară. Asta e evident! Știind că am zero în spate, la goluri primite, e o mândrie aparte. Deja se fac glume în vestiar, pariuri între banda stângă și cea dreaptă, pe unde vine primul gol. Sperăm să se aștepte cât mai mult pentru tranșarea pariului.

A fost o perioadă neagră la început. Am pierdut cu Ciuc și Slobozia și credeam că totul s-a terminat. Era foarte greu să mai prindem play-off-ul. Mi-am pierdut încrederea în proiect și voiam să plec. Dar, la sfatul agentului meu, am mai așteptat. Și iată că ne-a ieșit! Acum, dacă m-ar întreba cineva, n-aș mai pleca nicăieri de la Rapid. M-am îndrăgostit de Rapid și de fani!

(n.r. despre spiritul Rapidului) Ceva nemaipomenit. N-am cuvinte să-ți explic! Mai ales când simți o atmosferă cum a fost cu FCSB. Auzisem de ceea ce înseamnă Rapid. Dar din exterior nu-ți dai seama exact. Vezi doar numele echipei, emulația, dar când simți asta, e totul înzecit.

Cred că-i prematur să vorbesc despre națională. Așa a decis selecționerul, când se va gândi la mine, voi reprezenta cu drag țara. Îmi dă încredere că lumea mă apreciază. Totuși pot spune că încă nu meritam să fiu la națională. Mă bucur că le acordă încredere lui Aioani și Vlad, sunt prietenii mei. Dacă voi merita, cu siguranță că voi fi chemat. Până atunci, e nevoie de muncă. Selecționerul știe mai bine, eu trebuie să muncesc, e devreme. Voi avea șansă dacă voi merita, sunt convins.

(n.r. despre idolii săi) Îmi place Dani Coman. Iar de afară voi spune Keylor Navas, mi se pare că ne asemănăm ca stil, evident cu marele plus din dreptul lui. Suntem de aceeași înălțime.

Mă ajută mult că am în față doi fundași ca Grigore și Săpunaru. Practic, am în față cei mai buni stoperi din țară. Îți oferă siguranță și încredere. N-am avut niciodată o favorită în București. O echipă cu care să țin. Urmăream Rapidul pentru Dani Coman, e unul dintre idolii copilăriei mele. Îmi plăcea mult ca portar. Cred că suntem pe același stil”, a spus, printre altele, Horațiu Moldovan, potrivit GSP.