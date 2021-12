Portretul selecționerului propus de Gabi Tamaș: „Disciplină, armată! Nu există cale de mijloc”

Șefii de la Casa Fotbalului sunt într-o continuă căutare de selecționer, iar Gabi Tamaș vine cu soluția.

Fundașul de 38 de ani al Voluntariului ar merge pe mâna lui Victor Pițurcă. Argumentele jucătorului ar fi faptul că respectul și disciplina ar fi cuvintele de ordine în vestiarul naționalei.

Gabi Tamaș are 67 de selecții în tricoul României, pentru care a marcat și trei goluri. Pițurcă a antrenat prima reprezentativă în trei rânduri: iunie 1998 – decembrie 1999, decembrie 2004 – aprilie 2009 și iunie 2011 – octombrie 2014.

”Nea Piți ar trebui ales! Eu vă zic adevărul, niciodată nu m-am ascuns după vorbe. Disciplină, armată sau distracție. Cale de mijloc nu este. La români nu există altceva. Noi, când zicea nea Piți ‘culcat!’, eram culcați toți. A antrenat nume grele, Chivu, Mutu, Cosmin Contra, Bogdan Stelea și nimeni nu zicea nimic. Acum, nu mai spun nimic… e prea multă democrație.

Neavând rezultate, le e greu antrenorilor din România să spună da echipei naționale. Au și ei un nume, au ajuns la un nivel și nu prea cred că vor să-și păteze imaginea. Dacă n-ai rezultate, cine e dat afară? Antrenorul. Și presa îl face varză. Este greu, echipa trebuie să ajute antrenorul. Dacă nu te ajută, ce facem?

Îl văd pe Mutu selecționer. Mirel Rădoi a avut experiența necesară? Ați văzut, s-a schimbat jocul, mie mi-a plăcut foarte mult jocul României. Am încercat să jucăm și chiar am jucat cu Mirel Rădoi selecționer. Cu Victor Pițurcă am avut rezultate. Dacă dădeam un gol, nu ne mai dădea nimeni gol”, a declarat Gabi Tamaș, pentru Digisport.