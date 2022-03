Prepeliță a pus piciorul în prag după eșecul din Bănie: „Astfel de gesturi nu tolerez, nu ai cum la nivelul ăsta”

Antrenorul Argeșului a fost extrem de afectat de faptul că Iasmin Latovlevici și-a lăsat coechipierii în inferioritate numerică după ce a văzut al doilea cartonaș galben din partea centralului Istvan Kovacs în minutul 71.

Chiar dacă au fost colegi în trecut la FCSB, „Prepe” nu vrea să treacă cu vederea momentul în care fundașul stânga și-a pierdut luciditatea.

„Normal că sunt supărat pe el. Sunt supărat pe situația care a fost. Nu ai cum la nivelul ăsta, la experiența lui să faci gesturile alea, mai ales unul după celălalt. Am fost și eu fotbalist, dacă aveam pe cineva «îi luam numărul». Dar nu imediat, după 5 minute, îl așteptai. Nu înțeleg, la experiența lui… Probabil va analiza mai bine conducerea, astfel de gesturi nu le tolerez, mă știe, chiar dacă suntem prieteni, am fost colegi, nu accept așa ceva”, a reacționat Prepeliță cu privire la faza care l-a enervat în timpul meciului.

Acesta a încercat să ofere argumente pentru prestația sub așteptări a echipei sale, venită la cinci zile după ce Șerban & Co au reușit calificarea în play-off.

„Când pierzi cu 3-0 nu e tocmai confortabil. Am vorbit înainte de meci cu ei. Le-am zis că ăsta e play-off-ul, ne-am dorit să ajungem aici să înfruntăm doar echipe bune ale campionatului. Îmi pare rău pentru că la un moment dat în repriza a doua am echilibrat jocul și ne dădea speranțe dacă rămâneam 11 contra 11. Azi ne-au lipsit 3 jucători care sunt de bază pentru noi, am încercat să jucăm, am schimbat sistemul după 20 de minute, am arătat mai bine.

În repriza a doua am zis „păcat”, că până la urmă se putea întâmpla orice la 1-0. Am jucat luni seară, am ajuns la 5:00 dimineața la Pitești, probabil unii dintre ei au mai sărbătorit. A venit meciul repede, le-am zis înainte de meci că trebuie să ne resetăm, să ne fixăm un alt obiectiv, acela de a menține pe acest loc 4 și, dacă nu suntem la fel de uniți și determinați, nu avem cum să ne batem cu echipele din play-off”, a mai subliniat tânărul antrenor.