Presa din Azerbaidjan a preluat declarațiile fiului lui Laurențiu Reghecampf: „Fugarii se bucură că nu plătesc pensie alimentară”

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf nu are liniște, din cauza atitudinii, nici măcar în Azerbaidjan, presa din această țară punându-l la zid.

Publicația sportinfo.az a preluat integral mesajul lui Bebeto la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au divorţat, dar tehnicianul echipei azere Neftci Baku „tocat” de presa din această țară. Publicația sportinfo.az a preluat mesajul transmis de fiul celor doi, Laurențiu Reghecampf junior, alias Bebeto, nu înainte de a prezenta câteva dintre „grozăviile” tehnicianului.

„Laurențiu Reghecampf este un ca ‘pâinea caldă’ pentru presa din România. Într-o zi, se răspândesc imagini cu el bătându-și soția pe stradă, a doua zi scrie că va antrena FCSB, iar trei zile mai târziu se menționează că nu mai este popular în Azerbaidjan din cauza rezultatelor slabe cu Neftchi.

Iar acum, fiul său din căsătoria cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf junior, ăși critică tatăl. El a distribuit o fotografie a mamei sale pe contul său Instagram și a făcut declarații dure despre tatăl său”, notează sportinfo.az.

Publicația redă în totalitate mesajul lui Bebeto: „Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor!

Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun ‘looserii’! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos.

Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încer, dar sigur! We are the best!”, a scris Bebeto, pe Instagram, mesajul fiind șters după câteva ore.

În procesul de divorț dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, instanța a emis o decizie conform căreia antrenborul principal al lui Neftci Baku trebu8ie să plătească o pensie alimentară lunară de 1600 de euro. Impresarul nu este de acord cu această sumă, dorind să fie 7.000 de euro.