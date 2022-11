Umilinţă totală pentru Laurenţiu Reghecampf după divorț! Reacţia uluitoare a micuţului Bebeto

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au divorţat, dar scandalul continuă. Într-un mesaj postat pe Instagram, copilul celor doi, Laurențiu Reghecampf jr, alias Bebeto, a avut un atac dur la adresa antrenorului.

Micuţul Bebeto a transmis un mesaj prin care l-a umilit pe tatăl lui

Laurenţiu Reghecampf a fost umilit public de fiul său. După ce Judecătoria Buftea a admis cererea de divorț între părinții săi, Laurențiu Reghecampf jr, alias Bebeto, a transmis un mesaj care a șocat pe toată lumea.

El a reacționat dur la adresa tatălui său. „Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor!

Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun ‘looserii’! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos.

Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încer, dar sigur! We are the best!”, a scris Bebeto, pe Instagram, mesajul fiind șters după câteva ore.

Instanţa a decis ca suma lunară pe care antrenorul ca și demis de la echipa azeră Neftci Baku va trebui să o plătească pentru fiul său este de 1.600 de euro.

Anamaria Prodan cerea 7.000 de euro. Ea este obligată la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 6000 lei, pentru că ceruse culpă exclusivă a antrenorului. Deciziile nu sunt definitive şi pot fi atacate cu apel.