Presiune pe FRF! Dan Petrescu, tot mai cerut pe banca României: „Un 1-0 sănătos e mult mai bun, indiferent cum joci!”

Actualul tehnician al celor de la CFR Cluj este din ce în ce mai propus pentru postul de selecționer al primei reprezentative, în cazul în care Mirel Rădoi va decide să nu mai continue colaborarea cu Federația!

Dan Petrescu s-a întors în urmă cu puțină vreme în Gruia, la formația alături de care a izbutit să obțină cele mai importante performanțe din cariera de manager. Cu toate acestea, numele „Bursucului” a apărut imediat după ce Rădoi și-a anunțat demisia, iar Iuliu Mureșan insistă pentru aducerea tehnicianului în vârstă de 53 de ani la echipa națională.

În ciuda faptului că Mihai Stoichiță nu l-a inclus pe Dan Petrescu pe lista celor trei selecționeri luați în calcul pentru înlocuirea lui Rădoi, oficialul lui Dinamo consideră că stilul de joc pragmatic al fostului fundaș îl recomandă pe acesta la conducerea tricolorilor.

”Un 1-0 sănătos e mult mai bun indiferent cum joci. Deşi am văzut că mai ales la televiziuni se cere joc frumos spectaculos. Joci cum poţi dar e important să obţii victoria. Dan Petrescu e un antrenor foarte bun, cu experienţă mare şi sunt convins că ar putea să facă o selecţie bună. Sigur am lua mult mai greu gol şi am şi da gol”, a declarat Iuliu Mureşan, citat de Telekom Sport.

Dan Petrescu a obținut rezultate remarcabile din postura de antrenor, printre cele mai importante performanțe fiind câștigarea titlurilor de campion al României cu Unirea Urziceni, respectiv CFR Cluj.

Antrenorul român în vârstă de 53 de ani a mai pregătit echipe precum Kuban Krasnodar, Dynamo Moskova, Al-Arabi, Jiangsu Suning, Al Nasr Dubai sau Guizhou Hengfeng.