Primarul din Voluntari lasă echipa pe mâna lui Gigi Becali: „Sunt pregătit să ajung la final cu fotbalul”

Gigi Becali a anunțat că vrea să cumpere FC Voluntari, iar primarul localității a spus că-i lasă echipa fără niciun fel de probleme.

Florentin Pandele este pregătit să renunțăe la fotbal și lasă FC Voluntari lui Gigi Becali

Lucrurile sunt incerte în ceea ce privește FCSB. Mihai Stoica a anunțat că, din 24 aprilie, este noul președinte al Consiliului de Administrație, iar Gigi Becali a cedat, deja, acțiunile.

Cu toate acestea, Becali a spus, în cursul zilei de azi, că încă nu a vândut echipa. El cere 25 de milioane de euro, dar suma va crește la 40 de milioane dacă ia titlul. Totodată, omul de afaceri a spus că vrea să cumpere FC Voluntari și să ia titlul.

Vestea a fost primită cu bucurie de primarul orașului, care oricum avea de gând să renunțe la foptbal pentru a se ocupa mai bine de celelalte secții sportive ale clubului.

„Dacă într-adevăr domnul Gigi Becali are această intenție de a veni la noi, la FC Voluntari, atunci este o veste extraordinar de bună, mai ales că dânsul trăiește de zeci de ani aici. Oricine vine și investește sume de bani la acest club va fi cu siguranță foarte bine primit!

Ce pot să vă spun este că eu sunt pregătit să ajung la final cu fotbalul: am promovat echipa FC Voluntari în Superliga, am câștigat trofee, am luat Cupa României, am luat Supercupa, am mai jucat o finală de Cupă.

Dacă vine domnul Becali la FC Voluntari, atunci ne putem ocupa mai mult și de celalalte secții pe care le avem, mai ales că baschetul a avut rezultate foarte bune. Nu uitați că Voluntari este un adevărat oraș al sportului”, a spus Florentin Pandele, pentru prosport.ro.

De precizat că Gigi Becali este nașul de cununie al lui Florentin Pandele, când acesta s-a însurat cu Gabriela Firea.