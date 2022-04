Primele declarații ale lui Sorin Cârțu ca președinte ales al Universității Craiova: „Am luat totul ca pe un gest de recunoştinţă”

Sorin Cârțu a fost ales președinte al Universității Craiova pentru un mandat de 2 ani. La scrutin au luat parte 1.256 dintre cei 4.107 abonați pe care îi are clubul oltean. Cârțu a fost singurul candidat și a primit 1.232 de voturi, celelalte 24 fiind anulate.

Sorin Cârțu recunoaște că și-ar fi dorit să fie mai mulți candidați la șefia clubului

Va fi al doilea mandat consecutiv al lui Cârțu, primul având tot o durată de 2 ani, dar cu deosbirea că în 2019 a fost numit, nu ales. „Suntem după o zi cât se poate de împlinită, victoria de aseară (n.r. – 3-2 cu liderul CFR Cluj) a adus o mare bucurie tuturor, chiar dacă a fost obţinută în minutul 95 sau 96.

În ceea ce mă priveşte, sunt într-o veche şi nouă postură… nouă mă refer la modul în care am fost învestit în această funcţie după aceste alegeri. Suntem un club pionier în acest proces.

Totul s-a făcut la vedere, a fost transparenţă maximă, iar cei din club consideră alegerile o reuşită şi din punctul de vedere al procentului de participare. Am fi vrut să fie mai mulţi candidaţi, dar nu a fost vina nimănui… criteriile impuse erau cât se poate de pertinente, mă refer că nu erau imposibile.

Şi pentru mine a fost o surpriză că am fost singurul candidat, mă aşteptam să am ceva concurenţă. Eu mi-aş fi dorit să am contracandidaţi. Dar am luat totul ca pe un gest de recunoştinţă pe care eventualii candidaţi l-au avut faţă de mine, faţă de tot ce am reprezentat şi reprezint pentru oraşul Craiova”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu vrea să câștige titlul în următorul mandat la șefia Universității Craiova

Vechiul și noul președinte al Universității Craiova nu a găsit o explicație pentru care au votat atât de puține persoane la scuritnul care a avut loc cu ocazia meciului cu CFR Cluj. „Sunt 4.000 de abonaţi… nu ştiu, probabil că atâţi au fost la meci, câţi au votat… eu mă aşteptam să fie mai mulţi.

Sincer, nu cred că au fost mai mulţi abonaţi la această partidă. Deci câţi au fost dintre ei, atâţia au votat. Ceilalţi dacă au fost şi n-au votat poate s-au gândit că nu e nevoie de votul lor având în vedere că era un singur candidat.

Mi-aş dori ca următorii doi ani să fie cât se poate de fructuoşi, să ne realizăm obiectivul maxim, cel care, să nu spunem că ne obsedează, dar ne ghidează în toată activitatea pe care o facem începând cu 2013, acela de a câştiga campionatul.

Când te uiţi la ce vine din spate la echipă, parcă îţi dă încredere. Poate suntem şi sub influenţa prestaţiei de aseară a unor jucători tineri. Dar în concluzie a fost o zi cu dublă bucurie pentru mine.

Ceea ce urmează în viitorul foarte apropiat este obiectivul din Cupa României, unde suntem în grafic şi avem posibilitatea de a-l îndeplini. Apoi este obiectivul de a ne clasa în campionat pe locul 2”, a mai declarat Sorin Cârțu în conferința de presă transmisă în direct pe pagina de facebook a clubului din Bănie.

Sorin Cârțu face parte din categoria selectă a celor care au câștigat titlul cu aceeași echipă, Universitatea Craiova în cazul de față, atât ca jucător (1980 și 1981), cât şi ca antrenor (1991).