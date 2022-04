Fanii Universității Craiova au ales președintele clubului pentru următorii 2 ani. „Proiect unic în istoria fotbalului românesc!”

1.256 dintre abonațiii Universității Craiova și-au exprimat votul pentru funcția de președinte al clubului oltean. Sorin Cârțu, singurul candidat, a fost votat de 1.232 de persoane, iar 24 de voturi au fost anulate.

„Noapte magică: aceasta este descrierea perfectă a unei seri alb-albastre cu voi, al 12-lea jucător, în prim-plan.

Putem spune că astă-seară s-a obținut o dublă victorie: atât a Științei în fața CFR-ului (n.r. – cu 3-2, în etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1), cât și a ‘Maximului’ Sorin Cârțu la alegerile pentru funcția de președinte.

Suntem mândri să vă anunțăm faptul că Sorin Cârțu este președintele Universității Craiova pentru următorii 2 ani. Prin voturile exprimate de dumneavoastră, ați dat legitimitate unui proiect unic în istoria fotbalului românesc. Și acesta este doar începutul!

Persoane prezente la vot – 1.256

Număr de voturi valabil exprimate pentru Sorin Cârțu – 1.232

Voturi nule – 24”, este mesajul apărut pe pagina de facebook a clubului din Bănie.

Obiectivul lui Sorin Cârțu în noul mandat este câștigarea titlului

Sorin Cârțu a precizat și care este principalul obiectiv în următorii 2 ani. „Aş vrea să continui tot ce s-a făcut bine în perioada asta, adică din 2013 până în 2022, pentru că din punctul meu de vedere a fost o treabă foarte bine făcută.

Şi sigur, dacă se poate, în perioada asta de doi ani să abordăm dezideratul cel mai important şi să îl reuşim, acela de a câştiga campionatul. Dar trebuie să fie o simbioză perfectă în club.

La ora actuală, şi eu am nevoie de club, la fel şi Universitatea cred că are şi ea nevoie de ceea ce reprezint eu. Aşa că am răspuns prezent la acest demers al patronatului, acela de a organiza nişte alegeri pentru acest post.

Aşa cum am spus, obiectivul maxim în noul meu mandat este să câştigăm campionatul. Ar fi important să reuşesc, după ce am reuşit şi ca jucător, şi ca antrenor, dar nu umblu neapărat după acest lucru. Sigur că experiența mea ajută, aș vrea să-i ajut pe ceilalți.

Sigur, dacă vom câștiga campionatul, fanii o să vrea și mai mult, pentru că asta e caracteristica suporterului craiovean. Voi colabora bine cu staff-ul administrativ (Marian Copilu, Ovidiu Costeșin), vom stabili niște coordonate pe care trebuie să le respectăm.

Cel mai important lucru este să fim preocupați ca lotul de jucători să dea randament maxim, pentru a obține rezultate.

Existenţa mea se confundă cu ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova. Pe lângă noi, pe lângă club, sunt majoritatea jucătorilor din Craiova Maxima şi e foarte important să fim împreună, să stăm lângă echipă, pentru că noi dăm imagine în fotbalul românesc prin ceea ce am realizat la vremea respectivă”, a spus Sorin Cârțu pentru Universitatea Craiova TV.