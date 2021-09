Primul om de fotbal neimpresionat de transferul lui Budescu: „E mai util Keșeru”

Dorinel Munteanu a comentat transferul mijlocașului la vicecampioana României, anunțat de roș-albaștri ieri cu surle și trâmbițe.

„Budi” revine astfel la FCSB după 3 ani. El a mai evoluat în sezonul 217 -2018 pentru trupa pregătită în prezent de Edi Iordănescu. Fotbalistul a fost dorit foarte mult de antrenorul de 43 de ani, iar clubul finanțat de Gigi Becali a câștigat lupta cu CFR Cluj pentru Budescu. Fostul jucător al Astrei este a treia achiziție în această toamnă pentru FCSB, pe lângă Claudiu Keșeru și Vali Gheorghe. Însă această mutare nu este văzută de toată lumea ca pe o lovitură dată de roș-albaștri. Dorinel Munteanu este mai degrabă cucerit de ceilalți nou-veniți la echipă. Nu este sigur însă dacă cei 3 vor fi și folosiți de Edi Iordănescu în derbyul cu Dinamo:

„Va fi un derby cu foarte multe orgolii și rivalități. Indiferent de ce poziții au avut în clasament, la momentul respectiv, jucătorii s-au motivat. Mai ales că Dinamo a adus câțiva jucători cu experiență. Nu a fost niciodată o favorită înainte de derby.

Da, ar trebui să se mențină și la FCSB slab Constantin Budescu. Eu cred că FCSB are nevoie mai mult de Keșeru decât de Budescu, dar nu știu cum gândește Edi Iordănescu strategia de viitor a FCSB-ului. Nu aș crede că Budescu poate face diferența, pentru ca FCSB se bazează pe jucători mai tineri, care aleargă. Cred că e mai util Keșeru”, a concluzionat recordenul selecțiilor de la lotul național pentru PRO X.

Gigi Becali consideră că acum Edi Iordănescu nu mai are de ce să se plângă.

„Budescu este al nostru. Am semnat actele. Am încercat să îi aduc lui Edi jucători cu experiență așa cum a vrut el. A fost tare supărat după înfrângerea de la Cluj. Avea dreptate și l-am înțeles. I-am adus cam pe toți cei pe care el i-a vrut. Eu am mare încredere în Edi și în băieții lui.

CFR nu e deja campioană. Aveți răbdare. Adevăratul campionat o să se joace în play-off, iar punctele se vor înjumătăți. Consider că am făcut trei transferuri foarte bune. Cu Vali Gheorghe, Keșeru și Budescu o să fim și mai puternici”, a fost reacța lui Gigi pentru Pro Sport.