„Surpriza” lui Gigi Becali pentru Edward Iordănescu: „Era foarte greu să îl blocăm”

Edward Iordănescu a preluat FCSB la mijlocul lunii august, într-un moment când campania de transferuri nu era nici pe departe încheiată.

Iar lotul roș-albaștrilor s-a tot schimbat în ultimele două săptămâni. În privința plecărilor cea mai mare pierdere a fost cea a lui Olimpiu Moruțan. Pentru fotbalist negocierile începuseră încă înaintea numirii lui Edi pe banca tehnică. Așa că plecarea mijlocașului nu l-a surprins atât de tare.

„Am venit şi în decurs de o săptămână am pierdut trei jucători. A plecat Moruţan! A venit o ofertă greu de refuzat pentru jucător, din punct de vedere mental era greu să-l deblocăm. Am zis că e o ofertă foarte bună, o oportunitate. A jucat și aflase, pentru că era normal. Era foarte greu să-l blocăm, în ciuda faptului că nu era OK.

Când ai un debut de campionat aşa cum are echipa şi tu să pierzi jucători, nu e uşor. A fost o mişcare logică şi eu n-am condamnat lucrul ăsta. Din păcate, m-am văzut lipsit de 10 jucători, cu tot cu Tase. Sunt 10 fotbaliști, patru la naţionala mare, patru la U21, Musi la juniori plus Radunovic la naţionala Muntenegrului. Ne-am antrenat zilele astea cu 11-12 jucători”, a declarat Edi Iordănescu la Telekom Sport.

Însă plecarea lui Moruțan a fost compensată. Gigi Becali i-a făcut toate poftele tehnicianului de 43 de ani și i-a făcut rost de un cuplu ofensiv capabil să se bată pentru titlu în Liga 1. Budescu și Keșeru au fost campioni ai României în trecut, al doilea chiar cu FCSB. Odată cu aducerea lor, dar și cu revenirea accidentaților, vicecampioana ar putea să alinieze următorul 11:

Vlad – Crețu, Miron, Vinicius, S. Șerban – Ov. Popescu – Olaru, Budescu, Fl. Coman – Keșeru, Fl. Tănase.

CITEȘTE ȘI –>> ”GIGI BECALI I-A FĂCUT TOATE POFTELE”. ACUM E RÂNDUL LUI EDI IORDĂNESCU