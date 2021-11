Prin ce a trecut Emma Răducanu după participarea la Transylvania Open: ,,Am avut cinci teste PCR”

Eliminată în faza sferturilor de finală de la Transylvania Open, Emma Răducanu va lua parte şi la turneul de la Linz, din Austria, unde va fi prezentă şi Simona Halep.

Înainte de participarea la turneul din Austria, Emma Răducanu a povestit prin ce a trecut după eliminarea de Transylvania Open. Sportiva cu origini româneşti a mărturisit că a efectuat nu mai puţin de cinci teste pentru a fi sigură că nu este infectată cu COVID-19.

,,După turneul de la Cluj nu m-am simţit prea bine şi am avut nevoie de puţin odihnă, astfel că am mers acasă. Apoi am decis să vin aici (n.r. la Linz) după ce am început să mă simt mai bine.

Am avut cinci teste negative PCR, aşa că nu a fost vorba de COVID-19. Am început să mă antrenez de joi. Mă simt bine acum şi vreau să dau tot ce am mai bun, chiar nu-mi doream să ratez turneul.”, a declarat Emma Răducanu, potrivit .