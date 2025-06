Principalul sponsor al echipei FC Argeș s-a retras de la club

Viorel Tudose, cel care a fost principalul sponsor la FC Argeș în sezonul trecut, și-a anunțat retragerea completă de la club.

Acesta s-a retras și din cauza formei de organizare a clubului, ONG, care a împiedicat Argeșul să devină o societate pe acțiuni.

„Nu mai comentez nimic. Nu mai am nicio legătură cu FC Argeș din data de 15 iunie. Consider că este mult mai bine să nu mai mă implic la FC Argeș. Nu mi-a adus nimic bun, mai ales relația cu suporterii, coordonată de o persoană din județul Argeș care probabil că nu-i place implicarea mea acolo.

Și am avut un grup, un anumit grup de suporteri, dar trebuie să știți că sunt și suporteri care mă plac, care… O anumită persoană din județul Argeș, din orașul Pitești, a coordonat o anumită relație cu un grup de suporteri cu mine și am decis că nu mai are rost să continui la FC Argeș. Și este o retragere care mă doare, pentru că am investit pe lângă bani, și nu consider că banii sunt importanți, mult suflet ținând cu FC Argeș.

Am investit sufletește foarte mult. Partea financiară nici nu o pun în calcul, sunt unul dintre puțini oameni, dacă nu singurul, care nu am împrumutat, să zic așa, un club de fotbal, doar am dat bani ca el să funcționeze. Dar câteodată este bine să spui stop, chit că din punct de vedere emoțional este greu să te retragi de acolo, de la echipa la care ții de la 4 ani.

Eu voi ține în continuare cu FC Argeș, voi rămâne suporterul necondiționat al lui FC Argeș, dar nu mai pot continua la FC Argeș după ultimele evenimente”, a declarat Viorel Tudose, conform jurnaluldearges.ro.