Update: 23:17 Kely Nascimento, fiica lui Pelé, a postat această fotografie pe rețelele de socializare și a declarat că tatăl ei este bine.

O Rei está se recuperando bem 👑 Kely Nascimento, filha do Pelé, publicou esta foto nas redes sociais e afirmou que o rei está dentro do quadro normal 🤩 Foto: Kely Nascimento pic.twitter.com/FQUocuHUax — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) September 17, 2021

Pele se confruntă cu probleme mari de sănătate. În vârstă de 80 de ani, brazilianul a ajuns din nou la terapie intensivă, la doar câteva zile după ce părăsise spitalul, potrivit Dailymail. Pele a acuzat o problemă de reflux.

Fotbalistul legendar a fost operat la spitalul ”Albert Einstein” din Sao Paolo după descoperirea unei tumori la colon, iar ulterior a fost externat. La doar câteva zile distanță însă, fostul mare fotbalist a fost internat din nou în spital. Acesta se află la terapie intensivă.

Pele este singurul fotbalist din istorie care a câştigat trei Cupe Mondiale (1958, 1962, 1970). În ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, din această cauză limitându-şi ieşirile în public.

„Prietenii mei, acesta este un mesaj pentru fiecare dintre voi. Să nu credeți vreun minut că nu am citit miile de mesaje de dragoste pe care le-am primit. Vă mulțumesc mult fiecăruia dintre voi, cei care v-ați dedicat un minut din ziua voastră să îmi transmiteți o energie pozitivă. Multă dragoste! Am părăsit deja secția de terapie intensivă, iar acum sunt în camera mea. Sunt fericit în fiecare zi și am dispoziția necesară să joc 90 de minute și prelungiri. Vom fi împreună curând„, era mesajul postat pe contul de Instagram al lui Pele.