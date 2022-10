Probleme pentru Flavius Stoican după FC Mioveni – FC U Craiova 1948! Un jucător are umărul dislocat

CS Mioveni a remizat, 2-2, pe teren propriu, cu FC U Craiova 1948, iar antrenorul Flavius Stoican a spus după meci că lui Alexandru Buziuc i-a sărit umărul.

CS Mioveni a condus de două ori, dar de fiecare dată numai pentru 5 minute

Meciul de la Mioveni a început cu o întârziere de 30 de minute din cauza unor probleme cu instalația de nocturnă. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de Alexandru Buziuc, care la final a acuzat probleme medicale.

Antrenorul gazdelor, Flavius Stoican, este convins că vor veni și victoriile. „A fost o primă repriză cu un ritm bun, cu ocazii, cu goluri, păcat că nu am reușit să ținem de rezultat. De fiecare dată când am condus, am luat gol în maximum cinci minute.

Repriza a doua a fost una echilibrată, muncitorească, nu cu foarte multe ocazii, cu toate astea, am avut o bară și puteam să luăm toate cele trei puncte.

Dar rezultatul a fost echitabil. Am în componență jucători care sunt receptivi, care-și doresc foarte mult.

Până la urmă vor veni și victorii pentru că-i văd cum se antrenează, îi văd că au încredere în propriile forțe și suntem pe un drum bun. Ne lipsesc punctele, dar o să vină și acestea.

Am avut o discuție cu Buziuc, acum ceva timp a ratat o ocazie singur cu portarul, cu U Cluj, l-am încurajat, iar acum munca lui e răsplătită. Vreau să o țină tot la fel. O să vorbesc cu doctorul, mi-a spus că i-a sărit umărul. A mai avut astfel de probleme și și-a revenit foarte repede.

Am avut emoții, s-a luat curentul în tot orașul, nu numai la stadion. Important e că am avut generatorul, care poate duce tot meciul”, a declarat Flavius Stoican după meci.