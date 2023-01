Probleme pentru Iga Swiatek! Cum a explicat liderul mondial eliminarea în optimi la Australian Open

Poloneza Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA, a explicat eliminarea de la AO 2023 prin faptul că a avut 2 săptămâni foarte grele.

„Primul meu serviciu nu a funcționat”, a recunoscut Iga Swiatek

Poloneza Iga Swiatek a devenit lider mondial pe 4 aprilie 2022, la scurt timp după retragerea australiencei Ashleigh Barty, iar de atunci nu a mai cedat Locul 1.

În acest interval de timp a câștigat cinci turnee, inclusiv două de Mare Șlem, Roland Garros și US Open. La Australian Open, însă, a fost eliminată în optimi, de kazaha Elena Rybakina (25 WTA, cs 22), cu 4-6, 4-6, după ce anul trecut a cedat în semifinale.

Poloneza nu a câștigat niciodată primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce în 2019 s-a oprit în turul 2, iar în următorii 2 ani în otimi.

„Ultimele două săptămâni au fost foarte grele pentru mine. Am simțit că am făcut un pas înapoi în privința modului în care am abordat acest turneu. De aceea o să încerc să mă relaxez puțin mai mult, nimic mai mult.

Am simțit presiunea și am simțit că nu vreau să pierd mai degrabă decât să câștig. Cred că aceasta este o problemă pe care ar trebui să mă concentrez în următoarele câteva săptămâni.

Ea a servit așa cum o face de obicei, și eu încercam să servesc la fel, dar în jocurile mele de serviciu am simțit că trebuie să muncesc foarte mult pentru a obține un punct, deoarece primul meu serviciu nu a funcționat.

A fost greu. Acum trebuie să lucrez asupra mea, asupra mentalității și să pot lupta într-un mod similar cu cel din sezonul trecut. Acum îmi voi lua ceva timp să încerc să mă resetez”, a spus ea după meci, potrivit site-ului oficial al competiției.