Propunere surpriză pentru înlocuirea lui Rădoi! Pe cine și-ar dori Cornel Dinu ca selecționer

Cornel Dinu a fost dezamăgit de felul în care selecționata olimpică s-a prezentat la turneul de fotbal de la Tokyo sub conducerea lui Mirel Rădoi.

Iar pentru fosta glorie dinamovistă eșecul din Japonia este doar confirmarea a ceea ce consideră că este un mandat dezastruos al actualului selecționer. Nu o dată, Cornel Dinu s-a propunțat pentru o schimbare pe banca reprezentativei României. Iar acum a găsit și înlocuitorul perfect.

„Adrian Mutu este mult mai bun ca selecționer decât ce avem în momentul de față la echipa națională și față de ce am avut în ultimii ani. Mutu are o clasă peste. E inteligent, nu întâmplător a jucat pe unde a jucat. A avut o relație specială cu niște antrenori deosebiți. Are capacitatea de a asimila și înțelege jocul. Dar și el, oricât de bun antrenor ar fi, e dependent de calitatea jucătorilor. A fost un mare jucător și sunt convins că, dacă are puțină șansă, va fi și un mare antrenor.

Înțelege foarte bine jocul și poate crea o echipă interpretând și creând antrenamentul pe care apoi să îl transpună în joc, iar jocul să îl reașeze prin ceea ce înseamnă perfecționarea antrenamentului. Eu vorbesc de mult timp cu Adi Mutu. Eu vorbeam cu el și când era în Italia. De Mutu mă leagă o afinitate, e un tip inteligent”, a fost părerea lui Cornel Dinu pentru Playsport.

Mister critică felul în care sunt aleși selecționerii de către oficialii FRF. Iar cel luat în vizor este Mihai Stoichiță.

„Rădoi nu are experiență, e un chilipir, un breloc pe care și l-a pus acolo Stoichiță, ca să compenseze și el spre final de carieră, să spună că ia decizii bune pentru fotbalul românesc. Stoichiță a fost antrenor și el prin Panama, a antrenat la început pe o parte a canalului, apoi pe cealaltă…

Acum e directorul tehnic și alege antrenori, după nenorocirea aia cu Daum. Nu poți să îl pui pe Rădoi, care nu a antrenat pe nimeni. Nu a avut minima calificare de ore.Olăroiu e un om citit, care ar putea să ridice valoarea, iar pe bancă sunt puse niște marionete”, afirmase Cornel Dinu în urmă cu ceva timp în urmă.

