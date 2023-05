PSG vrea să-l aducă din vară pe Jose Mourinho! Un singur obstacol în calea portughezului

Echipa franceză PSG, aflată la 2 victorii de un nou titlu național, vrea să-l aducă pe banca tehnică pe portughezul Jose Mourinho.

Jose Mourinho este dorit la PSG, deși mai are contract cu AS Roma până în 2024

Cel care se ocupă de problemă este consilierul sportiv Luis Campos, care a fost coleg de facultate cu Mourinho. Cei doi au discutat, tehnicianul este interesat de ofertă, iar sosirea ar urma să aibă loc în vară.

Campos este ferm convins că al lui compatriot, care a câștigat Liga Campionilor în 2004 cu FC Porto și în 2010 cu Inter Milano, este cel mai în măsură să facă POSG să strălucească în sezonul viitor.

Apropiații lui Mourinho neagă orice contact cu Luis Campos, iar acest lucru nu este departe de adevăr, în condițiile în care negocierile sunt purtate cu agentul jucătorului, Jorge Mendes.

Tehnicianul lusitan se simte bine la Roma, unde mai are contract până în 2024, dar este conștient că nu poate aduce nimic în plus echipei față de sezonul trecut, când a câștigat Europa League.

Iar faptul că a respins oferta de a prelua Chelsea îi face pe cei de la RMC Sport să creadă că are de gând să meargă la PSG. Mourinho „și-ar dori să găsească o echipă mai aproapiată de ambițiile lui.

După ce a câștigat Europa League cu AS Roma, știe că îi va fi greu să se descurce mai bine, având în vedere mijloacele de care dispune. Printre cluburile care îl pot face să părăsească Roma se numără PSG și Real Madrid, dacă băncile tehnice se vor elibera.

Este favoritul lui Luis Campos. Dacă acesta are ultimul cuvânt cu privire la alegerea antrenorului, Mourinho va avea drum liber în capitala Franței. Singurul obstacol ar fi acela că mai are contract cu AS Roma până în 2024”, scrie publicația franceză.

„Compatibilitatea lui Mourinho cu vestiarul (n.r. – lui PSG) și caracterul său vulcanic ridică semne de întrebare. Pentru unii, este o calitate să remobilizezi și să ții vestiarul. Pentru alții, poate fi o piedică”, mai scrie RMC Sport.