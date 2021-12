Rafael Nadal a fost diagnosticat cu COVID-19: „Trebuie să am flexibilitate deplină”

Tenismenul spaniol va petrece în izolare Crăciunul după ce a fost depistat pozitiv la ultimul control efectuat la întoarcerea în Spania.

Jucătorul în vârstă de 35 de ani revenise pe teren după ce o accidnetare l-a chinuit aproape jumătate de an. Însă pregătirea sa pentru startul sezonului 2022 a fost dată peste cap de ultimele evenimente. Nadal a făcut anunțul pe contul său de pe o rețea de socializare.

„Bună ziua tuturor! Țin să vă anunț că la întoarcerea mea acasă după turneul de la Abu Dhabi, am ieșit pozitiv la COVID la testul PCR care a fost făcut la sosirea în Spania. Atât în Kuweit, cât și în Abu Dhabi, am trecut controale la fiecare două zile și toate au ieșit negative, cel mai recent fiind vineri, pentru care am primit rezultatele sâmbătă. Trec prin momente neplăcute, dar am încredere că mă voi face bine puțin câte puțin.

Acum sunt izolat acasă și am raportat rezultatul persoanelor care au intrat în contact cu mine. Ca urmare a situației, trebuie să am flexibilitate deplină în ceea ce privește programul meu. Îmi voi analiza opțiunile în funcție de evoluția stării mele. Vă voi ține la curent cu orice decizie privind viitoarele mele turnee! Vă mulțumesc anticipat tuturor pentru susținere și înțelegere”, a fost mesajul ibericului pe rețeaua de socializare.

Nadal este vaccinat și ar trebui ca începutul anului viitor să îl prindă în Australia. Pe 4 ianuarie ar fi luat startul în turneul de la Melbourne, premergător primului Gran Slam al anului. Este de așteptat ca după perioada de izolare, acesta să anunțe care vor fi competițiile la care urmează să fie prezent.